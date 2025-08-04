Риелторы ожидают рост цен на «вторичку» в октябре до 20%
То, что сейчас рынок вторичного жилья растет в цене на 10% - это не предел, к сентябрю-октябрю подорожание составит 15-20%, рассказал НСН Олег Бендриков.
Понижение ключевой ставки дало людям возможность снова брать ипотеку, соответственно, спрос растет, поэтому вторичный рынок отвечает на этот спрос подорожанием. Об этом НСН рассказал риелтор Олег Бендриков.
Цены на вторичное жилье могут вырасти на 10% на фоне роста интереса покупателей, пишут «Известия». Так аналитики уже фиксируют увеличение спроса на 15–20%. В результате и новый, и сезонный интерес способен «перегреть» рынок, что и приведет к росту стоимости жилья, полагают эксперты. Бендриков объяснил, что происходит сейчас на рынке.
«Когда ключевая ставка сильно выросла, спрос на недвижимость упал, и люди переориентировались на аренду. Сейчас ключевая ставка падает, и, соответственно, спрос возвращается, людям проще взять ипотеку. У нас на рынке вторичного жилья большинство сделок, если мы не берем этот период, когда ставка была очень высокая, проходило с использованием заемных кредитных средств. Сейчас к этому все возвращается. Спрос рождает предложение, соответственно, собственники вторичного жилья начинают повышать стоимость. Плюс для застройщиков кредитные деньги не дешевеют, они как были дорогими, так и остаются. Соответственно, ипотека становится доступнее не только на вторичный рынок ввиду понижения ключевой ставки, но и на первичный. Застройщики тоже перестают понижать стоимость своих объектов, убирают дисконты, стоимость «первичек» увеличивается и «вторичка» подтягивается», - рассказал он.
По его словам, уже к октябрю стоимость жилья на вторичном рынке может вырасти до 20%.
«Я думаю, что 10% - это не предел. Сейчас у нас еще есть сезонность - август. Я думаю, что в середине сентября-в октябре мы увидим уже 15-20%, потому что все, кто в теме рынка недвижимости, давным-давно прогнозировали повышение стоимости вторичного, первичного жилья к концу этого года», подытожил он.
Ранее стало известно, что банки России в июле выдали 340 млрд рублей ипотечных кредитов на покупку жилья, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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