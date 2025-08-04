«Когда ключевая ставка сильно выросла, спрос на недвижимость упал, и люди переориентировались на аренду. Сейчас ключевая ставка падает, и, соответственно, спрос возвращается, людям проще взять ипотеку. У нас на рынке вторичного жилья большинство сделок, если мы не берем этот период, когда ставка была очень высокая, проходило с использованием заемных кредитных средств. Сейчас к этому все возвращается. Спрос рождает предложение, соответственно, собственники вторичного жилья начинают повышать стоимость. Плюс для застройщиков кредитные деньги не дешевеют, они как были дорогими, так и остаются. Соответственно, ипотека становится доступнее не только на вторичный рынок ввиду понижения ключевой ставки, но и на первичный. Застройщики тоже перестают понижать стоимость своих объектов, убирают дисконты, стоимость «первичек» увеличивается и «вторичка» подтягивается», - рассказал он.

По его словам, уже к октябрю стоимость жилья на вторичном рынке может вырасти до 20%.

«Я думаю, что 10% - это не предел. Сейчас у нас еще есть сезонность - август. Я думаю, что в середине сентября-в октябре мы увидим уже 15-20%, потому что все, кто в теме рынка недвижимости, давным-давно прогнозировали повышение стоимости вторичного, первичного жилья к концу этого года», подытожил он.

Ранее стало известно, что банки России в июле выдали 340 млрд рублей ипотечных кредитов на покупку жилья, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

