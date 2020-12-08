Матвиенко предложила распространить льготную ипотеку на вторичное жилье

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить льготную ипотек на вторичное жилье. Об этом она сказала во время заседания Совета по развитию финансового рынка на тему «Задачи финансового сектора в достижении национальных целей развития России», передает mk.ru.

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По словам Матвиенко, запущенная весной льготная ипотека для первичного рынка недвижимости в 6,5% годовых оказалась эффективной как для людей, так и для строительной отрасли. Однако, по ее словам, есть риск, что инфляция нивелирует эффект от субсидированной ставки.

Спикер Совфеда добавила, что имеет смысл рассмотреть возможность субсидирования вторичной ипотеки.

Ранее сегодня сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект вице-спикера нижней палаты парламента Ирины Яровой, который позволит россиянам самостоятельно продавать ипотечное жильё.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ИпотекаВалентина Матвиенко
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