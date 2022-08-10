Центризбирком ввел масочный режим
В Центризбиркоме России вернулись к масочному режиму работы, сообщает ТАСС. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. По её словам, хоть заболевание протекает сейчас в более легкой форме, чем раньше, тем не менее, в ЦИК принято решение перестраховаться, чтобы все участники избирательного процесса были максимально защищены.
Памфилова также призвала те избирательные комиссии в регионах, где в сентябре пройдут выборы, проанализировать необходимость введения дополнительных мер для защиты избирателей от распространения COVID-19
«Мы еще в 2020 году обозначили приоритет проведения выборов в условиях пандемии - максимальная безопасность граждан и работников избирательных комиссий», - подчеркнула глава ЦИК.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор считает, что возвращать антиковидные ограничения не нужно.
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