Центризбирком ввел масочный режим

В Центризбиркоме России вернулись к масочному режиму работы, сообщает ТАСС. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. По её словам, хоть заболевание протекает сейчас в более легкой форме, чем раньше, тем не менее, в ЦИК принято решение перестраховаться, чтобы все участники избирательного процесса были максимально защищены.

Памфилова также призвала те избирательные комиссии в регионах, где в сентябре пройдут выборы, проанализировать необходимость введения дополнительных мер для защиты избирателей от распространения COVID-19

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«Мы еще в 2020 году обозначили приоритет проведения выборов в условиях пандемии - максимальная безопасность граждан и работников избирательных комиссий», - подчеркнула глава ЦИК.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор считает, что возвращать антиковидные ограничения не нужно.

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Фото: cikrf.ru
ТЕГИ:Защитная маскаКоронавирусЦИКЭлла Памфилова
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