Центризбирком ввел масочный режим

В Центризбиркоме России вернулись к масочному режиму работы, сообщает ТАСС. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. По её словам, хоть заболевание протекает сейчас в более легкой форме, чем раньше, тем не менее, в ЦИК принято решение перестраховаться, чтобы все участники избирательного процесса были максимально защищены.

Памфилова также призвала те избирательные комиссии в регионах, где в сентябре пройдут выборы, проанализировать необходимость введения дополнительных мер для защиты избирателей от распространения COVID-19