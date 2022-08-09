Роспотребнадзор считает, что возвращать антиковидные ограничения не нужно

В сообщении говорится, что за последние две недели 92,71% подтвержденных случаев коронавируса в стране пришлись на варианты «омикрона» ВА.4 и ВА.5, вариант «кентавр» выявлен лишь в одном случае.

«На текущем этапе развития эпидемического процесса... возобновление ограничительных мер не требуется», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что лицам из групп риска по-прежнему рекомендуется соблюдать масочный режим в общественных местах и на транспорте.

Ранее эксперты ресурса «Чек Индекс» заявили, что продажи медицинских масок в июле 2022 года, по сравнению с июнем, выросли на 17%, антисептиков - на 4%, пишут «Известия».