Роспотребнадзор считает, что возвращать антиковидные ограничения не нужно
Эпидобстановка по COVID-19 в России остаётся на строгом контроле Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что за последние две недели 92,71% подтвержденных случаев коронавируса в стране пришлись на варианты «омикрона» ВА.4 и ВА.5, вариант «кентавр» выявлен лишь в одном случае.
«На текущем этапе развития эпидемического процесса... возобновление ограничительных мер не требуется», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.
В ведомстве добавили, что лицам из групп риска по-прежнему рекомендуется соблюдать масочный режим в общественных местах и на транспорте.
Ранее эксперты ресурса «Чек Индекс» заявили, что продажи медицинских масок в июле 2022 года, по сравнению с июнем, выросли на 17%, антисептиков - на 4%, пишут «Известия».
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