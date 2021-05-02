Центральную Россию накроют аномальные ливни
Аномальные ливни с грозами пройдут над регионами Центральной России, заявил в беседе с РБК ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Мощный североатлантический циклон, надвигающийся с запада со скоростью 40 километров в час, в ночь на понедельник атакует Центральную Россию довольно обильными дождями», — отметил метеоролог.
Вероятность грозовых дождей в Московской, Брянской, Калужской и Тульской областях составляет 70-80 процентов.
Осадки в Москве выпадут ночью 3 мая. Ожидается, что ливни начнутся с полуночи и не прекратятся до утра. По словам Тишковца, по «два ведра воды» выльется на каждый квадратный метр столичных улиц.
Ранее глава прогностического центра «МЕТЕО ТВ» Александр Шувалов назвал редкие дни без дождя на майские праздники.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru