«Шашлычная погода». Синоптик рассказал про майский снег и тропический бонус

По его словам, в столичном регионе в этот день выпадет 50%, а в Верхневолжье – 75% месячной нормы осадков.

«Из-за резкого похолодания 4 мая дождь будет местами переходить в снег. Но это коснется в основном Северо-Западного федерального округа и отдельных районов Центральной России. Это частично Смоленская область, Тверская, Ярославская и практически до Вологодчины. Там вероятность снега существует. А в Москве этого не произойдет», - прогнозирует синоптик.

При этом он пообещал «окна хорошей погоды» во второй половине 1 мая и 2 мая, отметив, что к воскресенью майское солнце прогреет воздух до 11-16 градусов тепла.

«Прохладная погода продержится до 7-8 мая. В канун Дня Победы ситуация начнет меняться и температура вернется в рамки климатической нормы. Ночью это 5-10 градусов тепла, днем – 15-20. А после 10 числа нас ждет бонус за холодный старт мая. Придет тропическое тепло, будет много солнца, никаких осадков, минимум облачности. Днем можно будет рассчитывать на температуру плюс 20-25 градусов. Наступит настоящее летнее тепло», - обещает Тишковец.