«Шашлычная погода». Синоптик рассказал про майский снег и тропический бонус
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Радиоточке НСН» о самом ненастном и самом «снежном» днях в мае.
Начало мая ожидается в Центральной России прохладным, в отдельные дни дождь будет лить «как из ведра», а 4 мая возможен снег, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Первомайские праздники вряд ли порадуют жителей Центральной России «шашлычной погодой». Наиболее неблагоприятная погода и дожди ожидаются вечером 30 апреля и в ночь на 1 мая. А самым ненастным днем я бы назвал 3 мая, когда будет лить как из ведра», - сказал Тишковец.
По его словам, в столичном регионе в этот день выпадет 50%, а в Верхневолжье – 75% месячной нормы осадков.
«Из-за резкого похолодания 4 мая дождь будет местами переходить в снег. Но это коснется в основном Северо-Западного федерального округа и отдельных районов Центральной России. Это частично Смоленская область, Тверская, Ярославская и практически до Вологодчины. Там вероятность снега существует. А в Москве этого не произойдет», - прогнозирует синоптик.
При этом он пообещал «окна хорошей погоды» во второй половине 1 мая и 2 мая, отметив, что к воскресенью майское солнце прогреет воздух до 11-16 градусов тепла.
«Прохладная погода продержится до 7-8 мая. В канун Дня Победы ситуация начнет меняться и температура вернется в рамки климатической нормы. Ночью это 5-10 градусов тепла, днем – 15-20. А после 10 числа нас ждет бонус за холодный старт мая. Придет тропическое тепло, будет много солнца, никаких осадков, минимум облачности. Днем можно будет рассчитывать на температуру плюс 20-25 градусов. Наступит настоящее летнее тепло», - обещает Тишковец.
Он также сообщил, что «метеорологическое лето» – переход среднесуточной температуры выше 15 градусов тепла – наступит, как минимум, по климатическому графику 27-28 мая, а как максимум, на 3-4 дня раньше.
Касаясь тенденций на ближайшие годы, Тишковец отметил, что наибольший вклад в глобальное потепление вносят зима и лето.
«Тенденция только одна – усиливается состояние неустойчивости. Зима вносит наибольший вклад в глобальное потепление, а лето в меньшей степени», - заключил собеседник НСН.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд не исключил снегопад в Москве в мае.
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