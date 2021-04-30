Синоптик назвал редкие дни без дождя на майские праздники
Довольно ненастную погоду прогнозируют синоптики в дни майских праздничных и выходных дней. Ожидаются дожди с грозами, скачки температуры и сильный ветер. Ко Дню Победы может потеплеть до 20 °C, однако не обойдётся без осадков.
Предварительным прогнозом в эфире «Радио 1» поделился глава прогностического центра «МЕТЕО ТВ» Александр Шувалов. В субботу и воскресенье 1 и 2 мая он практически исключает осадки. Однако уже 3 мая снова станет пасмурно, примутся дожди.
В понедельник и вторник возможны перепады температуры до 10 градусов вверзх и вниз. Ожидается и сильный ветер: порывы будут достигать 15-17 метров в секунду, а на юге и востоке области – до 20 м/с. На практике это означает введение предупреждения о «жёлтом» уровне погодной опасности.
В пятницу, 7 мая температура может резко повыситься, днём ожидается до +20…+ 22 °C. Однако уже в понедельник, 10 мая не выше +14 и кратковременные дожди.
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