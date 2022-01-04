В «Ростехе» анонсировали выпуск единой вакцины от гриппа и COVID-19

Первые результаты разработки единой вакцины от гриппа и коронавирусной инфекции будут представлены уже в этом году. Об этом заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Японские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 с эффективностью на всю жизнь

«Нужно провести все испытания, чтобы было безопасно, прежде всего, и эффективно», — приводит слова руководителя госкорпорации РИА Новости.

Как отметил Чемезов, уже наблюдаются хорошие результаты исследований, однако ученым есть над чем поработать, пишет Газета.ру.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о создании технологической платформы единой вакцины против гриппа и коронавируса, напоминают Известия. По словам ученого, клинические испытания препарата начнутся в конце 2022 года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: rostec.ru
ТЕГИ:РостехВакцинаГриппКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры