В «Ростехе» анонсировали выпуск единой вакцины от гриппа и COVID-19

«Нужно провести все испытания, чтобы было безопасно, прежде всего, и эффективно», — приводит слова руководителя госкорпорации РИА Новости.

Как отметил Чемезов, уже наблюдаются хорошие результаты исследований, однако ученым есть над чем поработать, пишет Газета.ру.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о создании технологической платформы единой вакцины против гриппа и коронавируса, напоминают Известия. По словам ученого, клинические испытания препарата начнутся в конце 2022 года.

