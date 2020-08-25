Центр Гамалеи получил разрешение на пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса

Российская разработка стала первым в мире препаратом для профилактики COVID-19, она получила название "Спутник V". Специалисты подготовили вакцину при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Эксперты подчеркивали, что во время клинических испытаний у всех добровольцев выработались высокие титры антител, серьезных осложнений ни у кого из них не наблюдалось.

Вакцина против COVID-19 была зарегистрирована 11 августа под названием «Спутник V». Накануне стало известно, что в третьем этапе тестирования препарата будут добровольно участвовать жители Белоруссии, пишет «Газета.ру».

Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что проведение пострегистрационных исследований вакцины может быть разрешено в ближайшие дни. Для этого потребуется поддержка этического комитета Минздрава.

Ранее писатель Сергей Лукьяненко в эфире НСН предложил поставить памятник создателям российской вакцины от коронавируса.

