Центр Гамалеи получил разрешение на пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса

Центр имени Гамалеи получил разрешение на проведение пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса, передает РИА Новости.

Во вторник утром глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что его ведомство получило документы от центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи на проведение пострегистрационных испытаний вакцины против COVID-19.

Минздрав получил заявку на пострегистрационные испытания вакцины против COVID-19

Российская разработка стала первым в мире препаратом для профилактики COVID-19, она получила название "Спутник V". Специалисты подготовили вакцину при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Эксперты подчеркивали, что во время клинических испытаний у всех добровольцев выработались высокие титры антител, серьезных осложнений ни у кого из них не наблюдалось.

Вакцина против COVID-19 была зарегистрирована 11 августа под названием «Спутник V». Накануне стало известно, что в третьем этапе тестирования препарата будут добровольно участвовать жители Белоруссии, пишет «Газета.ру».

Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что проведение пострегистрационных исследований вакцины может быть разрешено в ближайшие дни. Для этого потребуется поддержка этического комитета Минздрава.

Ранее писатель Сергей Лукьяненко в эфире НСН предложил поставить памятник создателям российской вакцины от коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаРоссияКоронавирус
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