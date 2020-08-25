Минздрав получил заявку на пострегистрационные испытания вакцины против COVID-19

Министерство здравоохранения РФ получило документы от центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи на проведение пострегистрационных испытаний вакцины против COVID-19. Об этом во вторник, 25 августа, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, передаёт РИА Новости.

По словам министра, «идет наработка промышленных серий, контроль качества».

Вакцина против COVID-19 была зарегистрирована 11 августа под названием «Спутник V». Накануне стало известно, что в третьем этапе тестирования препарата будут добровольно участвовать жители Белоруссии, пишет «Газета.ру».

Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что проведение пострегистрационных исследований вакцины может быть разрешено в ближайшие дни. Для этого потребуется поддержка этического комитета Минздрава.

