Центр Гамалеи получил разрешение на исследование нового препарата от COVID-19

Минздрав РФ выдал Центру имени Гамалеи разрешение на проведение первых двух фаз клинических исследований препарата «Гамковимаб» против коронавируса. Информация об этом появилась в реестре министерства, передают «Известия».

Отмечается, что речь идет о препарате на основе моноклональных антител, который может быть использован для ранней терапии.