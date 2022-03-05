Центр Гамалеи получил разрешение на исследование нового препарата от COVID-19

Минздрав РФ выдал Центру имени Гамалеи разрешение на проведение первых двух фаз клинических исследований препарата «Гамковимаб» против коронавируса. Информация об этом появилась в реестре министерства, передают «Известия».

Отмечается, что речь идет о препарате на основе моноклональных антител, который может быть использован для ранней терапии.

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Препарат будет оцениваться с точки зрения переносимости, безопасности, иммуногенности при введении здоровым добровольцам (101 человек).

В России идет спад заболеваемости коронавирусом, не исключено, что пандемия может закончится в самое ближайшее время, к лету уже можно будет снять маски, заявил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее.


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