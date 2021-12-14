Центр Гамалеи изучает вопрос эффективности «Спутника V» против омикрон-штамма
Сотрудники центра Гамалеи еще изучают вопрос того, насколько «Спутник V» защищает от омикрон-штамма. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, «Спутник V» будет защищать от нового штамма, вопрос только в конкретных цифрах такой защиты.
Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что омикрон-штамм будет иммунизировать людей, но вряд ли будет защищать организм от других вариантов коронавируса, поэтому следует надеяться только на вакцину.
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