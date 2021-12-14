Центр Гамалеи изучает вопрос эффективности «Спутника V» против омикрон-штамма

Сотрудники центра Гамалеи еще изучают вопрос того, насколько «Спутник V» защищает от омикрон-штамма. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, «Спутник V» будет защищать от нового штамма, вопрос только в конкретных цифрах такой защиты.