Центр Гамалеи изучает вопрос эффективности «Спутника V» против омикрон-штамма

Сотрудники центра Гамалеи еще изучают вопрос того, насколько «Спутник V» защищает от омикрон-штамма. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, «Спутник V» будет защищать от нового штамма, вопрос только в конкретных цифрах такой защиты.

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Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что омикрон-штамм будет иммунизировать людей, но вряд ли будет защищать организм от других вариантов коронавируса, поэтому следует надеяться только на вакцину.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусРоссия
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