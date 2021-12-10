Голикова: прививку от коронавируса сделали 55% россиян

В России вакцинировались от коронавируса, хотя бы первым компонентом, почти 74,2 млн человек. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, таким образом, уровень коллективного иммунитета оценивается в 55,7%, неделю назад он составлял 53,7%.

Вице-премьер отметила, что лидерство по коллективному иммунитету среди регионов уверенно удерживает Севастополь, 83,7% его жителей прошли вакцинацию от ковида.

Ранее Голикова назвала регионы с плохими показателями коллективного иммунитета.

