Ценовой вопрос: Россияне переходят с красной икры на чёрную и щучью

К Новому году ожидается подорожание всей икры, но не больше, чем на 15%, отметил в эфире НСН Ярослав Викторов. 

Россияне начали смотреть в сторону черной икры из-за того, что разница в стоимости между красной и черной икрой в этом году минимальна, рассказал технолог, основатель федеральной икорной компании «А-ИКРА» Ярослав Викторов в разговоре с НСН. По его словам, с красной икры потребители также стали переключаться на щучью и другие позиции.

Ранее «Известия» сообщили, что в России, несмотря на завершение путины, дорожает красная икра. Цены на нее к октябрю этого года по сравнению с тем же периодом прошлого уже выросли до 25% и еще на 10% могут подняться к Новому году, рассказал глава Рыбного союза Александр Панин и подтвердили в Рыбной ассоциации. Причина – рост спроса на фоне плохого, нерыбного года. Викторов отметил, что из-за этого россияне стали менять свои предпочтения в икре.

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«В этом году разница между красной и черной икрой стала намного меньше по стоимости, чем раньше. Например, сейчас красная икра стоит в розницу, насколько я знаю, 13-15 тысяч рублей за килограмм. Черная так сильно в цене не выросла. Конечно же, повышение цен было в районе 20-30% в 2022 году. После этого наметилось определенное плато по ценам и сильно черная икра действительно не растет. Из-за этого часть потребителей обратила внимание на черную икру. Сейчас еще есть такой момент, что с красной икры многие люди переключились на икру омуля, щуки и так далее, на другие позиции. Также икра кеты, горбуши – это диапазон от 6 до 10 тысяч за килограмм. И в этом диапазоне как раз находятся икра омуля, щуки», – сказал Викторов.

Он также отметил, что к Новому году ожидается подорожание всей икры, но не больше, чем на 15%.

«Думаю, что какое-то повышение будет, потому что оно связано все-таки с общими макроэкономическими показателями. Оно будет не только в сегменте черной икры, а в целом, потому что все предприниматели, производители пользуются так или иначе заемными средствами, а заемные средства нынче стали дороже. Какой-то определенный рост цены я ожидаю, но не сильный – 10-15% может быть, но не больше», – добавил собеседник НСН.

Ранее президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов рассказал НСН, что рыбаки платят за все участки, на которых добываются тихоокеанские лососи, примерно 200 миллиардов рублей, поэтому в 2025 году цена на рыбу и красную икру кратно возрастет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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