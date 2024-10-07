Ценовой вопрос: Россияне переходят с красной икры на чёрную и щучью

Россияне начали смотреть в сторону черной икры из-за того, что разница в стоимости между красной и черной икрой в этом году минимальна, рассказал технолог, основатель федеральной икорной компании «А-ИКРА» Ярослав Викторов в разговоре с НСН. По его словам, с красной икры потребители также стали переключаться на щучью и другие позиции.

Ранее «Известия» сообщили, что в России, несмотря на завершение путины, дорожает красная икра. Цены на нее к октябрю этого года по сравнению с тем же периодом прошлого уже выросли до 25% и еще на 10% могут подняться к Новому году, рассказал глава Рыбного союза Александр Панин и подтвердили в Рыбной ассоциации. Причина – рост спроса на фоне плохого, нерыбного года. Викторов отметил, что из-за этого россияне стали менять свои предпочтения в икре.