«Отрасль не справляется»: Россиян предупредили о подорожании лосося и красной икры

«Чудес не бывает в экономике. За все платит конечный потребитель, наш покупатель рыбной продукции на прилавках. Конечно, цена вырастет. Более того, она вырастет еще в разы, я имею в виду красную рыбу, например. Поскольку сегодня была предложена определенная формула, куда попадает фактически двойное обложение платы за водные и биологические ресурсы. И рыбаки должны сейчас выложить за все участки, на которых добываются тихоокеанские лососи, примерно 200 миллиардов рублей. Все это отразится на конечном покупателе», - рассказал он.

Цены поднимут также транспортные компании и сами торговые сети, уверен Мартынов.

«Мы пытаемся правительству сегодня рассказать о том, что это непомерная сумма и что многие предприятия с этим не справятся, но решение принято. В следующем году ждем кратное повышение цен на лососевые, на красную икру. И у нас не бывает монопредприятий, которые ловят один минтай, либо одни крабы, поэтому предприятия всегда комплексные. Помимо рыбаков цены поднимут и наши, так сказать, коллеги, которые занимаются транспортировкой, реализацией рыбной продукции», - заключил собеседник НСН.

Ранее Рыбный союз сообщил, что импорт атлантического лосося или семги в Россию за последние пять лет сократился в два раза и на данный момент составляет 44 тысяч тонн, напоминает «Радиоточка НСН».

