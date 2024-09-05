«Отрасль не справляется»: Россиян предупредили о подорожании лосося и красной икры
Георгий Мартынов заявил НСН, что рыбаки платят за все участки, на которых добываются тихоокеанские лососи, примерно 200 миллиардов рублей.
Рыбаки платят за все участки, на которых добываются тихоокеанские лососи, примерно 200 миллиардов рублей, поэтому в 2025 году цена на рыбу и красную икру кратно возрастет, рассказал НСН президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.
Из-за подорожания заемного финансирования в силу высокой ключевой ставки ЦБ, а также из-за сложностей с экспортом прибыль российских рыбопромышленников в первой половине 2024 года сократилась более чем на 14%. Эксперты не исключают дальнейшего снижения рентабельности бизнеса, пишет «Коммерсант». Мартынов заверил, что ситуация негативно скажется на потребителях.
«Чудес не бывает в экономике. За все платит конечный потребитель, наш покупатель рыбной продукции на прилавках. Конечно, цена вырастет. Более того, она вырастет еще в разы, я имею в виду красную рыбу, например. Поскольку сегодня была предложена определенная формула, куда попадает фактически двойное обложение платы за водные и биологические ресурсы. И рыбаки должны сейчас выложить за все участки, на которых добываются тихоокеанские лососи, примерно 200 миллиардов рублей. Все это отразится на конечном покупателе», - рассказал он.
Цены поднимут также транспортные компании и сами торговые сети, уверен Мартынов.
«Мы пытаемся правительству сегодня рассказать о том, что это непомерная сумма и что многие предприятия с этим не справятся, но решение принято. В следующем году ждем кратное повышение цен на лососевые, на красную икру. И у нас не бывает монопредприятий, которые ловят один минтай, либо одни крабы, поэтому предприятия всегда комплексные. Помимо рыбаков цены поднимут и наши, так сказать, коллеги, которые занимаются транспортировкой, реализацией рыбной продукции», - заключил собеседник НСН.
Ранее Рыбный союз сообщил, что импорт атлантического лосося или семги в Россию за последние пять лет сократился в два раза и на данный момент составляет 44 тысяч тонн, напоминает «Радиоточка НСН».
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