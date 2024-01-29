Роспотребнадзор: 20% икры на рынке не соответствует требованиям
Роспотребнадзор назвал 20% представленной на российском рынке икры не соответствующей обязательным требованиям. Об этом пишут Известия со ссылкой на протокол заседания общественного совета при федеральной службе.
«В настоящее время, по оценкам научно-исследовательского финансового института Минфина России, общая доля икры нелегального происхождения ... составляет 20%, по данным НИУ Высшая школа экономики — более 27%», — говорится в документе.
При этом лабораторные исследования Роспотребнадзора выявили порядка 20% икры, которая не соответствует требованиям. Подавляющая часть фальсификата — продукция иностранного происхождения, которую реализуют как российскую после перефасовки.
«Контрабанда превышает объем официальных поставок в полтора–два раза. У потребителей в настоящее время отсутствуют надежные ориентиры по выбору качественной и безопасной икры», — указано в протоколе.
Общественный совет считает, что сделать правильный выбор потребителям поможет введение цифровой маркировки икры осетровых и лососевых рыб.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Турпоток из России в Узбекистан в 2023 году вырос на четверть
- Шахназаров: Никакая цензура не мешает снимать хорошее кино
- Роспотребнадзор: 20% икры на рынке не соответствует требованиям
- Шахназаров не увидел «особых успехов» в российском кино
- В Чебоксарах учительница с позывным «Голова, два уха» подожгла школу
- Умер 22-летний помощник мэра Бердска
- Иран отверг причастность к удару беспилотника по базе США
- Китайские ученые впервые клонировали тибетских коров
- Курс доллара превысил 90 рублей впервые с 16 января
- Всемирно известные казачьи ансамбли поменяли репертуар для поездок в зону СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru