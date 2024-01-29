Роспотребнадзор: 20% икры на рынке не соответствует требованиям

«В настоящее время, по оценкам научно-исследовательского финансового института Минфина России, общая доля икры нелегального происхождения ... составляет 20%, по данным НИУ Высшая школа экономики — более 27%», — говорится в документе.

При этом лабораторные исследования Роспотребнадзора выявили порядка 20% икры, которая не соответствует требованиям. Подавляющая часть фальсификата — продукция иностранного происхождения, которую реализуют как российскую после перефасовки.

«Контрабанда превышает объем официальных поставок в полтора–два раза. У потребителей в настоящее время отсутствуют надежные ориентиры по выбору качественной и безопасной икры», — указано в протоколе.

Общественный совет считает, что сделать правильный выбор потребителям поможет введение цифровой маркировки икры осетровых и лососевых рыб.

