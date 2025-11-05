«Целительницы» похитили у 89-летней пенсионерки более 1 млн рублей
Во Владивостоке сотрудники правоохранительных органов ищут «целительниц», которые похитили у 89-летней женщины 1,2 миллиона рублей, сообщает УМВД России по региону.
По данному факту расследуется уголовное дело. Пенсионерка обратилась в полицию самостоятельно. По ее словам, выйдя с работы, она встретила двух незнакомок, одна из которых назвала себя целительницей и напугала женщину проблемами со здоровьем и угрозой смерти. В это время вторая злоумышленница, узнав о наличии сбережений у пожилой женщины, предложила провести ритуал для «заговора» денег и обеспечения долгой жизни.
Пенсионерка принесла на следующую встречу все свои накопления – 1 млн 180 тыс. рублей.
Вернувшись домой, пострадавшая обнаружила, что все её деньги были заменены на фальшивые. Составлены фотоориентировки «целительниц».
Ранее мошенница обманом завладела квартирой ветерана ВОВ в Сочи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
