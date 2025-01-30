Мошенница обманом завладела квартирой ветерана ВОВ в Сочи

Следствие полагает, что преступнице удалось зарегистрировать право собственности на объект по поддельным документам о дарении жилого помещения. Квартиру она зарегистрировала на имя своей родственницы.

Пожилому мужчине был нанесен ущерб, превышающий три миллиона рублей. Сделка была признана судом недействительной по ходатайству Центрального района города, квартиру вернули ветерану.

Против злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», дело вместе с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Краснодара. Если женщину признают виновной в преступлениях, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее пенсионерка из Севастополя лишилась свыше 10 млн рублей и двух квартир из-за действий мошенников. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

