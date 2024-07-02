Аферистки обокрали пенсионера на 900 тысяч рублей в Москве
Три мошенницы обворовали 86-летнего московского пенсионера почти на 900 тысяч рублей, пообещав ему льготную путевку в санаторий. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на прокуратуру Москвы.
Отмечается, что две аферистки были ранее судимы (это уроженки Калужской области 20 и 50 лет), также в преступную группу входила 47-летняя жительница Владимирской области. Фигуранток задержали, двоих из них заключили под стражу.
Одна из злоумышленниц позвонила потерпевшему, представившись сотрудницей общества слепых и заявив, что ему полагаются путевка в санаторий и продуктовые наборы. Также женщина поинтересовалась сбережениями жертвы, на что пенсионер ответил ей, что все имеющиеся средства хранит дома. Аферистка попросила его срочно внести деньги на счет, мотивировав это якобы скорым обменом купюр, в результате чего те станут недействительными.
По телефону мошенница сообщила, что деньги у мужчины заберут сотрудники общества. Вскоре на пороге квартиры жертвы появились две других преступницы в кепках и медицинских масках. Одна из них попросила его показать купюру — так аферистки узнали, где потерпевший хранит деньги. Пока одна из сообщниц отвлекала мужчину, друга забрала 895 тысяч рублей.
Ранее у московской пенсионерки украли 50 миллиардов зимбабвийских долларов и 1000 азербайджанских манат.
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