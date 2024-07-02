Аферистки обокрали пенсионера на 900 тысяч рублей в Москве

Три мошенницы обворовали 86-летнего московского пенсионера почти на 900 тысяч рублей, пообещав ему льготную путевку в санаторий. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на прокуратуру Москвы.

Отмечается, что две аферистки были ранее судимы (это уроженки Калужской области 20 и 50 лет), также в преступную группу входила 47-летняя жительница Владимирской области. Фигуранток задержали, двоих из них заключили под стражу.