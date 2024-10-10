Цель – загадка: Новый сервис знакомств в «Одноклассниках» не принесет денег VK
Сервис знакомств вполне может быть востребованным среди взрослой аудитории, хотя чаще всего эта группа знакомится не в онлайне, отметил в эфире НСН Андрей Бронецкий.
Группа VK не повысит свою выручку с запуском сервиса знакомств в «Одноклассниках» , при этом нужно будет все время проводить доработки и модернизацию приложения с учетом потребностей аудитории, заявил гендиректор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что «Одноклассники» (входит в холдинг VK) планирует запустить новый сервис знакомств, который будет работать как в виде отдельного приложения, так и внутри соцсети. Сервис будет бесплатным, но при этом в нем будут платные опции, привычные аудитории «Одноклассников». Дейтинг будет рассчитан на аудиторию, которой привычны «традиционные механики знакомств и взаимодействия с другими людьми в интернете». Сервис планируют запустить в первой половине 2025 года. Бронецкий отметил, что сервис может быть востребован.
«Даже когда его выпустят, это не означает, что можно остановиться, потому что аудитория требовательная, нужно постоянно вести доработки, модернизации с учетом новых технологий, потребностей аудитории. При этом со стороны группы VK вообще не очень понимаю, зачем им это нужно. Если сравнивать объем рынка интернет-знакомств в России и объем доходов группы VK, то это несопоставимые величины. То есть, весь рынок знакомств в России можно оценить в 5 миллиардов рублей, а выручку группы VK можно оценить в этом году в 150 миллиардов рублей. Поэтому запуск этого проекта, в моем понимании, в целом на выручку VK и на ее финансовые показатели вообще никак не повлияет. Для меня это несколько загадка… Ту метрику, которую они пытаются повысить этим проектом, я не знаю. И это точно не финансовая метрика», – сказал Бронецкий.
При этом он отметил, что сервис знакомств вполне может быть востребованным среди взрослой аудитории.
«Думаю, что спрос вполне себе может быть. Говорить о том, что они займут первое место, наверное, не приходится. Разумеется, какая-то аудитория вполне себе востребованная и нуждающаяся в знакомствах там есть. Принято считать, что взрослая аудитория, как правило, знакомится в жизни, а не сидит на сайтах знакомств, но это не означает, что и среди взрослой аудитории нет людей, которые пользуются интернет-знакомствами», – указал собеседник НСН.
По словам Бронецкого, можно говорить о том, что на российский рынок интернет-знакомств вернулась конкуренция.
«На рынок интернет-знакомств в России вернулась конкуренция. Сказать, что он свободный и там очень легко вести бизнес, нельзя. Получится у нового сервиса или не получится, будет зависеть от того, насколько много усилий они будут вкладывать в этот проект. Разумеется, требуется много затрат по рекламе, частично у них есть своя площадка, которая им сможет помочь. Но также требуются затраты в продукт – это, наверное, две основные статьи для того, чтобы проект в интернете мог успешно развиваться», – добавил он.
Дейтинг-сервис «Одноклассников» не первый проект такого рода для VK. В 2021 году компания запустила «VK Знакомства». Также на принадлежавшем VK сервисе Mail существует раздел знакомств на базе сервиса Mamba (VK владеет 28,35% АО «Мамба»), с аудиторией около 70 млн человек в более чем 50 странах.
В 2023 году в России прекратил работу крупнейший сервис знакомств Tinder. С тех пор местные компании активно развивают отечественные аналоги, передает «Радиоточка НСН».
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