Цель – загадка: Новый сервис знакомств в «Одноклассниках» не принесет денег VK

Группа VK не повысит свою выручку с запуском сервиса знакомств в «Одноклассниках» , при этом нужно будет все время проводить доработки и модернизацию приложения с учетом потребностей аудитории, заявил гендиректор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» (входит в холдинг VK) планирует запустить новый сервис знакомств, который будет работать как в виде отдельного приложения, так и внутри соцсети. Сервис будет бесплатным, но при этом в нем будут платные опции, привычные аудитории «Одноклассников». Дейтинг будет рассчитан на аудиторию, которой привычны «традиционные механики знакомств и взаимодействия с другими людьми в интернете». Сервис планируют запустить в первой половине 2025 года. Бронецкий отметил, что сервис может быть востребован.