«Маркировка – это риск»: Убегут ли с российских сайтов знакомств алиментщики
Депутаты забывают про зарубежных игроков, для которых может стать подарком любое нововведение или ограничение для российских сервисов, сказал в эфире НСН гендиректор «Мамбы» Андрей Бронецкий.
Введение на сайтах знакомств маркировки должников по алиментам может привести к оттоку пользователей на зарубежные сервисы, заявил в интервью НСН генеральный директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ранее предложил главе Минцифры рассмотреть необходимость введения обязательной маркировки страниц должников по алиментам на сайтах знакомств. Бронецкий отметил, что пользователи таких сайтов не любят «навязывание».
«С одной стороны, эта информация полезная, но обязательное навязывание мне не очень нравится. Наш опыт показывает, что правильнее давать людям выбор – проходить верификацию или пользоваться сайтом, не делая этого. Пользователи привыкают, если большинству это нравится, можно сказать, что это нужно для всех. Вводить сразу, - для нас это выглядит рискованно и, скорее, там будет больше негатива», - сказал Бронецкий.
При этом он предупредил, что нововведение может стать «подарком» для зарубежных сайтов знакомств.
«Есть очень важный момент, который депутаты не учитывают, когда вводят свои инициативы. Эти инициативы касаются только локальных игроков, а зарубежные их просто не рассматривают. Если это негативная инициатива, она может оказаться просто подарком для зарубежных сервисов. Если своих заставят это сделать, это может привести к оттоку пользователей с российских сервисов знакомств в сервисы других юрисдикций», - заключил собеседник НСН.
Ранее стало известно, что в России разрабатывают сервис знакомств «Спутник» с возможностью проверить наличие кредитов и налоговых задолженностей потенциального партнера, при этом там не будет фото пользователей. Депутат Госдумы Виталий Милонов сказал «Радиоточке НСН» в этой связи, что для желающих познакомиться внешность не менее важна, чем деньги.
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