«Маркировка – это риск»: Убегут ли с российских сайтов знакомств алиментщики

Введение на сайтах знакомств маркировки должников по алиментам может привести к оттоку пользователей на зарубежные сервисы, заявил в интервью НСН генеральный директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ранее предложил главе Минцифры рассмотреть необходимость введения обязательной маркировки страниц должников по алиментам на сайтах знакомств. Бронецкий отметил, что пользователи таких сайтов не любят «навязывание».