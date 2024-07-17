В России разработали сайт для знакомств с проверкой кредитной истории

Поиск пары будет строиться на общих интересах, образе жизни и прошлых отношениях, на состоянии здоровья, рассказал лидер проекта Павел Китов. По его словам, приложение планируется синхронизировать с широким списком открытых баз данных, в итоге можно будет легально проверить у потенциального партнера отсутствие налоговых задолженностей, алиментов и прочее.

Разработчик сервиса добавил, что обмен фото и видео произойдет только в случае сходства интересов пользователей.

Эксперт по нейросетям Али Оздиев в интервью НСН ранее рассказал, что нейросети научились поддерживать интересную беседу, а также способны проявлять инициативу, что часто привлекает и располагает собеседников, однако злоупотреблять таким общением не следует.



