В России разработали сайт для знакомств с проверкой кредитной истории

Разработчики из Мурманска презентовали концепцию приложения для знакомств «Спутник», в которой обязательна связь учетной записи пользователя с бесплатными сторонними агрегаторами и платными базами данных. Алгоритм подберет пару методом слепого подбора. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

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Поиск пары будет строиться на общих интересах, образе жизни и прошлых отношениях, на состоянии здоровья, рассказал лидер проекта Павел Китов. По его словам, приложение планируется синхронизировать с широким списком открытых баз данных, в итоге можно будет легально проверить у потенциального партнера отсутствие налоговых задолженностей, алиментов и прочее.

Разработчик сервиса добавил, что обмен фото и видео произойдет только в случае сходства интересов пользователей.

Эксперт по нейросетям Али Оздиев в интервью НСН ранее рассказал, что нейросети научились поддерживать интересную беседу, а также способны проявлять инициативу, что часто привлекает и располагает собеседников, однако злоупотреблять таким общением не следует.


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ФОТО: РИА Новости
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