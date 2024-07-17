В России разработали сайт для знакомств с проверкой кредитной истории
Разработчики из Мурманска презентовали концепцию приложения для знакомств «Спутник», в которой обязательна связь учетной записи пользователя с бесплатными сторонними агрегаторами и платными базами данных. Алгоритм подберет пару методом слепого подбора. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
Поиск пары будет строиться на общих интересах, образе жизни и прошлых отношениях, на состоянии здоровья, рассказал лидер проекта Павел Китов. По его словам, приложение планируется синхронизировать с широким списком открытых баз данных, в итоге можно будет легально проверить у потенциального партнера отсутствие налоговых задолженностей, алиментов и прочее.
Разработчик сервиса добавил, что обмен фото и видео произойдет только в случае сходства интересов пользователей.
Эксперт по нейросетям Али Оздиев в интервью НСН ранее рассказал, что нейросети научились поддерживать интересную беседу, а также способны проявлять инициативу, что часто привлекает и располагает собеседников, однако злоупотреблять таким общением не следует.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru