СМИ: «Одноклассники» запустят сервис знакомств в начале 2025 года

Социальная сеть «Одноклассники» планирует запустить новый сервис знакомств, который будет работать как в виде отдельного приложения, так и внутри соцсети. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой источник в компании.

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Отмечается, что сервис будет бесплатным, но при этом в нем будут платные опции, привычные аудитории «Одноклассников». Дейтинг будет рассчитан на аудиторию, которой привычны «традиционные механики знакомств и взаимодействия с другими людьми в интернете».

Сервис знакомств планируют запустить в первой половине 2025 года.

Ранее генеральный директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий в разговоре с НСН заявил, что введение на сайтах знакомств маркировки должников по алиментам может привести к оттоку пользователей на зарубежные сервисы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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