СМИ: «Одноклассники» запустят сервис знакомств в начале 2025 года

Отмечается, что сервис будет бесплатным, но при этом в нем будут платные опции, привычные аудитории «Одноклассников». Дейтинг будет рассчитан на аудиторию, которой привычны «традиционные механики знакомств и взаимодействия с другими людьми в интернете».

Сервис знакомств планируют запустить в первой половине 2025 года.

Ранее генеральный директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий в разговоре с НСН заявил, что введение на сайтах знакомств маркировки должников по алиментам может привести к оттоку пользователей на зарубежные сервисы, передает «Радиоточка НСН».

