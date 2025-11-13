Банки России предотвратили хищение 3,5 трлн рублей клиентов

В третьем квартале 2025 года российские банки предотвратили хищение более 3,5 трлн рублей клиентов. Об этом со ссылкой на данные Центробанка РФ сообщает RT.

Россиянам назвали популярные схемы финансового мошенничества

Согласно информации регулятора, за июль-сентябрь было предотвращено 28,4 млн операций без добровольного согласия клиентов.

«Инициировано 17 293 запроса операторам связи для принятия мер реагирования в отношении номеров телефонов, используемых в противоправных целях», - говорится в сообщении.

Ранее в «Сбере» заявили, что вернули россиянам более 2,4 млрд рублей с помощью профилактических бесед с дропперами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

