Банки России предотвратили хищение 3,5 трлн рублей клиентов
В третьем квартале 2025 года российские банки предотвратили хищение более 3,5 трлн рублей клиентов. Об этом со ссылкой на данные Центробанка РФ сообщает RT.
Согласно информации регулятора, за июль-сентябрь было предотвращено 28,4 млн операций без добровольного согласия клиентов.
«Инициировано 17 293 запроса операторам связи для принятия мер реагирования в отношении номеров телефонов, используемых в противоправных целях», - говорится в сообщении.
Ранее в «Сбере» заявили, что вернули россиянам более 2,4 млрд рублей с помощью профилактических бесед с дропперами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Финляндии допустили частичное открытие границы с Россией
- Тренер Балахнин назвал причину отсутствия мотивации у сборной России
- «Новаторство вместо фастфуда»: Что ждут звезды от премии «Все Цвета Джаза»
- Россиянам пообещали удорожание авиабилетов к Новому году
- Банки России предотвратили хищение 3,5 трлн рублей клиентов
- Миронов ответил на призыв к прекращению огня на Украине словами Ильфа и Петрова
- В Бундестаге назвали ошибкой отказ канцлера Мерца передать Украине Taurus
- Политолога Екатерину Шульман внесли в список террористов и экстремистов
- В Родительском комитете рассказали, как вернуть уважение учителям
- В московской школе отец ученика избил педагога
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru