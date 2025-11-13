Банки России предотвратили хищение 3,5 трлн рублей клиентов

Согласно информации регулятора, за июль-сентябрь было предотвращено 28,4 млн операций без добровольного согласия клиентов.

«Инициировано 17 293 запроса операторам связи для принятия мер реагирования в отношении номеров телефонов, используемых в противоправных целях», - говорится в сообщении.

Ранее в «Сбере» заявили, что вернули россиянам более 2,4 млрд рублей с помощью профилактических бесед с дропперами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

