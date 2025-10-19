Трамп: Китай вынудил США ввести пошлины в 100%
Президент США Дональд Трамп заявил, что введение 100% пошлины на китайские товары является неустойчивой мерой для американской экономики, однако, по его словам, Пекин вынудил Вашингтон пойти на этот шаг. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.
Трамп подчеркнул, что стремится к справедливой торговой сделке с Китаем, и выразил уверенность, что отношения между странами могут наладиться.
Комментируя усиление торгового давления со стороны США, Трамп также отметил, что не намерен наносить ущерб Китаю. Кроме того, президент подтвердил, что через две недели состоится его встреча с лидером КНР, по итогам которой станет ясно, как будут развиваться торговые отношения между двумя странами.
Ранее Трамп заявил, что США увеличат на 100% таможенные пошлины в отношении Китая и введут меры экспортного контроля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
