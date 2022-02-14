«Трупы и февроньки»: Кураев призвал «всяких Милоновых» перестать бороться с Днем святого Валентина

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» взял на себя ответственность за то, что День Святого Валентина в России популярнее Дня семьи, любви и верности.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить празднование в школах и госучреждениях Дня святого Валентина, который во всем мире отмечают 14 февраля.