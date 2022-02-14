«Трупы и февроньки»: Кураев призвал «всяких Милоновых» перестать бороться с Днем святого Валентина
Повесть о Петре и Февронье – это мануал для начинающей колдуньи, в финале которого их трупы «роют метро», рассказал НСН Андрей Кураев.
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» взял на себя ответственность за то, что День Святого Валентина в России популярнее Дня семьи, любви и верности.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить празднование в школах и госучреждениях Дня святого Валентина, который во всем мире отмечают 14 февраля.
«Это все моя вина, мой грех. Дело в том, что на 8 июля 1990 года пришлась моя хиротония во диаконы. Это был обычный воскресный день, но у священнослужителей принято искать какую-то символику и мистику в том, в какой день состоялась хиротония, рукоположение в сан. Оказалось, что в этот день празднуется Петр и Февронья. Эти имена были мне знакомы, поскольку у меня было представление о древнерусской литературе. Я нашел эту повесть, прочитал, ничего назидательного для себя не нашел и забыл про это. А спустя годы, когда всякие Милоновы стали воевать с Днем Святого Валентина, я подумал, что надо найти какую-нибудь замену, вспомнил о Петре и Февронье и стал об этом говорить: «Давайте заменим». Это было в начале 2000-х. Ту мою статью заметила Светлана Медведева, супруга премьера, а потом президента России, и решила это реализовать», - сказал Кураев.
Он выразил уверенность, что заменить в России «валентинки» «февроньками» не удастся, и раскрыл страшные подробности загробной жизни Петра и Февроньи.
«Мне, конечно, и в голову не приходило, что это будет настолько серьезно и получит государственную и патриаршую поддержку. В результате началась государственная «раскрутка» этого праздника, крайне неудачная. Во-первых, потому что летом до подростков не достучаться, они, к счастью, свободны от государственно-школьного влияния. Во-вторых, потому что сама повесть о Петре и Февронье – это просто мануал для начинающей колдуньи. В-третьих, ни в этой повести, ни в житии нет никаких следов их семейного счастья, у них нет детей. А главное – финал всего этого, что их похороненные в разных местах трупы роют метро, чтобы соединиться в одной могиле через подземные ходы. Вот на этом вы хотите воспитывать молодежь? Сменить валентинки февроньками не удастся», - подчеркнул запрещенный в служении протодиакон.
Кураев призвал перестать бороться с Днем святого Валентина и объяснил, как вернуть этому празднику «христианский смысл».
«Имя Святого Валентина есть в календаре Русской православной церкви. День Святого Валентина упоминается у Чосера, это классика английской средневековой литературы. Вопрос не в празднике как таковом и не в поводе к нему, а в том, как именно он празднуется. Я думаю, что лучше было бы накануне этого дня, если кого-то из православных священников это беспокоит, развешивать по окрестным молодежным центрам и школам объявления, что у нас 14 февраля День святого Валентина, день влюбленных, приходите ребята к нам в храм, помолимся о влюбленных и о даровании любви. Влюбленность – это очень важный период в жизни молодого человека, по-своему рискованный, огромная опасность – миновать этот опыт, есть риск неразделенной влюбленности. Это кризисное, переходное состояние, поэтому оно заслуживает молитвы. Поэтому не отгоняете людей, не боритесь с этим праздником, попробуйте вернуть ему христианский смысл. А заодно можете провести с ними проповедь и беседу, чем отличается сексуальная возбужденность от влюбленности, а влюбленность – от любви», - отметил он.
Кураев также указал, что практически все праздники в России - «импортные», также как матрешки с пельменями.
«На самом деле, все, что в нашей жизни есть, это импортное, начиная от матрешек, заканчивая пельменями, компьютерами и телефонами. И линейка праздников тоже, у нас нет чисто русских праздников типа праздника Ярилы, это праздники либо византийские, либо еврейские, либо еще какие-то. Единственное исключение, это 9 мая, когда мы не со всей Европой празднуем День победы 8 мая, а 9-го. В России не должно быть запаянной изнутри колбы, которая не принимает в себя ничего другого», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
По мнению, депутата Госдумы Виталия Милонова, День святого Валентина чужд россиянам.
«Ни в школах, ни в государственных учреждениях такого праздника быть не должно. Проведение таких мероприятий в нашей стране случается не от большого ума. Мы не папуасы, чтобы устраивать карго-культ сытой западной жизни», — уверен политик.
Со своей стороны, замглавы Россотрудничества, экс-депутат и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская поздравила сегодня россиян с Днем святого Валентина, не превратившись при этом в папуаса.
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