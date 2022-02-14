Поклонская поздравила всех с Днем святого Валентина
Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская опубликовала в соцсетях поздравление с Днем святого Валентина.
Бывший прокурор Крыма выразила уверенность, что ее раскритикуют за обращение в «неправильный» праздник.
«Но отвечу сразу так: друзья, уважайте других! В этом и есть отражение любви — то, чего я желаю каждому из вас. <...> Пусть таких дней и праздников будет больше! Суть не в истории праздника и кто его придумал, а в ещё одном поводе сказать о любви, которую я желаю всем сердцам на планете», — написала Поклонская в Instagram.
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