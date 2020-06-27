Трунов: Въезд иностранных специалистов в Россию – экономия для страны

В России разрешили въезд для иностранных специалистов, которые имеют разрешение на работу в стране.

Председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН назвал такую возможность мечтой многих стран, а также экономией для России.

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«Мечта многих стран. Это огромная экономия – другая страна вкладывает в образование, а он приезжает к нам, и у нас трудится. Только одним разрешением хороших профессионалов не заманишь, нужны конкурентноспособная экономика, социальная инфраструктура. И все это в России есть, точнее в нескольких мегаполисах. Жаль, что остальная Россия превращается в большое белое пятно. И как туда направить этих профессионалов – отдельная история и серьезная стратегия», – подчеркнул он.

Кроме того, председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эксклюзивном интервью НСН назвал критику в адрес артиста и публикации в СМИ о деле Ефремова – просчетом властей. Юрист также предложил запрет комментариев до решения суда, вступившего в законную силу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИностранцыРаботаИгорь Трунов
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