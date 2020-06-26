Трунов: Критика в адрес Ефремова – просчет власти
Председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
В России разрешили въезд для иностранных специалистов
В России разрешили въезд для иностранных специалистов, которые имеют разрешение на работу в стране.
Игорь Трунов: «Мечта многих стран. Это огромная экономия – другая страна вкладывает в образование, а он приезжает к нам, и у нас трудится. Только одним разрешением хороших профессионалов не заманишь, нужны конкурентноспособная экономика, социальная инфраструктура. И все это в России есть, точнее в нескольких мегаполисах. Жаль, что остальная Россия превращается в большое белое пятно. И как туда направить этих профессионалов – отдельная история и серьезная стратегия», – подчеркнул в беседе с НСН Игорь Трунов.
Голикова посчитала маленькой зарплату россиян
Вице-премьер Татьяна Голикова считает слишком маленьким годовой доход россиян, имея в виду среднюю по стране заработную плату в 47 тысяч рублей.
Игорь Трунов: «Голикова отвечает в правительстве за социальный блок в госполитике. В условиях рыночной экономики принудительное влияние на уровень зарплаты опасно. Во многих странах в погонях за популизмом задрали средний уровень зарплаты, и затратные по труду производства в условиях глобализации ушли в те страны, где труд стоит дешево, что ударило по всей экономики. Мы от правительства, прежде всего, ждем не популизма, а реальных изменений, качественного роста современных производств, уход от сырьевой модели, создание моделей эффективных наукоёмких предприятий, которые бы сами высоко оплачивали своих сотрудников без всякого давления со стороны правительства», – отметил он в эфире НСН.
У Ефремова случился сердечный приступ
Адвокат Михаила Ефремова сообщил, что актер пережил сердечный приступ.
Игорь Трунов: «Каждый день на дорогах страны происходит около 460 ДТП, в которых гибнут в среднем 50 человек. Каждая трагедия – огромное горе, но в СМИ мы слышим историю только про Ефремова. Приведу пример из своей практики. Виновник ДТП на Минской улице в состоянии алкогольного опьянения, со следами марихуаны сбил насмерть пятерых детей и двух воспитателей детского дома. Генеральная прокуратура просила назначить ему наказание, несвязанное с тюрьмой. Поэтому эти двойные стандарты, как мне кажется, и не только мне, связаны с просчетом власти, отсюда и критика Михаила Ефремова. Как я считаю, должен быть запрет комментариев до решения суда, вступившего в законную силу», – подытожил в интервью НСН Игорь Трунов.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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