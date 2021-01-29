Трунов: Штрафы и запреты не решат проблему курения
Президент Союза адвокатов России в эфире НСН поделился мнением, что только кропотливая работа даст эффект в борьбе с курением.
В России запретили продажу никотиносодержащей продукции и устройств для ее потребления в интернете. Также вводятся штрафы за предоставление кальянов в заведениях общепита. Теперь они приравниваются к табачным изделиям.
Председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН поделился мнением, что только кропотливая работа даст эффект в борьбе с курением, а не штрафы и запрет.
«Исторический опыт свидетельствует, что чем более жесткие меры, тем выше становится обратная реакция. Только пропаганда здорового образа жизни, демонстрация отрицательных примеров, медленная и кропотливая работа могут дать эффект. Не бывает простого и быстрого решения сложной проблемы путем штрафа и запрета», – подчеркнул он.
В свою очередь, акционер газеты «Ведомости» Иван Ерёмин в эксклюзивном интервью НСН поддержал новые ограничительные меры касательно торговли никотиносодержащей продукции.
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