Трунов: Штрафы и запреты не решат проблему курения

В России запретили продажу никотиносодержащей продукции и устройств для ее потребления в интернете. Также вводятся штрафы за предоставление кальянов в заведениях общепита. Теперь они приравниваются к табачным изделиям.

Председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН поделился мнением, что только кропотливая работа даст эффект в борьбе с курением, а не штрафы и запрет.