Владелец «Ведомостей»: Пандемия обнажила разрыв между Москвой и регионами

Иван Ерёмин: «Тема последствий пандемии будет занимать ведущее место в новостных лентах еще достаточно долго. В этой связи наиболее значимыми для нас, конечно, являются проблемы внутреннего характера, которые обнажил коронавирус, а именно, уровень отечественной медицины и здравоохранения. Здесь на фоне достаточно благоприятной обстановки в Москве пандемия обнажила большой разрыв с реальной ситуацией в здравоохранении в регионах. Поэтому хочется обратиться к федеральным, региональным органам власти, чтобы они наладили в регионах механизм столичного опыта, технологий и фармакологической продукции. Тогда основная часть россиян своевременно получит квалифицированную медицинскую помощь. Это нужно не только в нынешних условиях пандемии, но и в будущем, чтобы быть готовыми к возможным новым угрозам. Отмечу, что Россия на фоне других государств оперативнее и эффективнее сработала в вопросе создания вакцины. Сейчас идет бесплатная вакцинация препаратом "Спутник V" по всей стране, и все больше государств подают заявки на использование нашей прививки», – прокомментировал в эксклюзивном интервью НСН Иван Ерёмин.

