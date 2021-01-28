Владелец «Ведомостей»: Пандемия обнажила разрыв между Москвой и регионами
Акционер газеты «Ведомости» Иван Ерёмин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
ВОЗ начала расследовать причины возникновения COVID-19
Группа экспертов ВОЗ приступила к работе в китайском городе Ухань. Специалисты намерены выяснить происхождение новой коронавирусной инфекции.
Иван Ерёмин: «Тема последствий пандемии будет занимать ведущее место в новостных лентах еще достаточно долго. В этой связи наиболее значимыми для нас, конечно, являются проблемы внутреннего характера, которые обнажил коронавирус, а именно, уровень отечественной медицины и здравоохранения. Здесь на фоне достаточно благоприятной обстановки в Москве пандемия обнажила большой разрыв с реальной ситуацией в здравоохранении в регионах. Поэтому хочется обратиться к федеральным, региональным органам власти, чтобы они наладили в регионах механизм столичного опыта, технологий и фармакологической продукции. Тогда основная часть россиян своевременно получит квалифицированную медицинскую помощь. Это нужно не только в нынешних условиях пандемии, но и в будущем, чтобы быть готовыми к возможным новым угрозам. Отмечу, что Россия на фоне других государств оперативнее и эффективнее сработала в вопросе создания вакцины. Сейчас идет бесплатная вакцинация препаратом "Спутник V" по всей стране, и все больше государств подают заявки на использование нашей прививки», – прокомментировал в эксклюзивном интервью НСН Иван Ерёмин.
Россияне стали втрое чаще покупать книги онлайн
В прошлом году россияне приобрели онлайн в три раза больше книг, чем в 2019-м. Об этом сообщает компания Wildberries.
Иван Ерёмин: «Меня, как представителя медиа и издательской индустрии, это не может не радовать. Пессимистичные прогнозы о том, что в эпоху цифрового прогресса, традиционные форматы контента – пресса, радио, печатная литература – уйдут в историю, однозначно не оправдались. Современные традиционные СМИ и книгоиздатели усвоили урок, и уже скоро, уверен, смогут составить серьезную альтернативу неверифицированному потоку контента, который распространяется в социальных сетях», – сказал он в эфире НСН.
Вступил в силу запрет на дистанционную продажу табачной продукции
В России запретили продажу никотиносодержащей продукции и устройств для ее потребления в интернете. Также вводятся штрафы за предоставление кальянов в заведениях общепита. Теперь они приравниваются к табачным изделиям, их можно использовать только в отдельных помещениях.
Иван Ерёмин: «Эта новость вряд ли займет ведущие позиции в средствах массовой информации, но незаслуженно будет ее проигнорировать. Я редко выступаю за ограничительные и карательные законопроекты современных парламентариев, особенно в законотворческой деятельности касательно СМИ, но считаю, что данные меры оправданы», – подытожил в беседе с НСН Иван Ерёмин.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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