«Кровавые деньги». Онищенко поддержал интернет-запрет кальянов
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал, в чем главная сложность борьбы с кальянами и электронными сигаретами.
С 28 января вступили в силу новые законодательные нормы, в соответствии с которыми россияне не смогут приобретать в интернете кальяны и никотинсодержащую продукцию, включая стики для устройств нагревания табака и жидкости для электронных сигарет. Кроме того, с сегодняшнего дня рестораны начнут штрафовать за кальяны, если их будут подавать не в отдельных комнатах.
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН пояснил, что кальяны и смеси для курения были созданы для обхода законов о регулировании рынка сигарет.
«Давно надо было запретить, и не надо было разрешать! Все это было придумано в ответ на ужесточение законов в стране – нужно было изобрести то, что продолжает травить людей, но не называется сигаретами. В это были брошены огромные деньги. И даже многие депутаты склонялись к поддержке этих вещей. Естественно, небескорыстно», - говорит Онищенко.
Он добавил, что изначально эти вещества вроде жидкостей для электронных сигарет или кальянов не были табачной продукцией и потому не требовали разрешений. Затем в России их приравняли к сигаретам.
«Кальяны те же – это рассадник болезней. Во-первых, через них можно курить наркотики, и трудно проверить, кто там что курит. Во-вторых, если через кальян покурит больной туберкулезом, то человек, который через него же будет курить потом, получит туберкулез на всю жизнь», - пояснил он.
По мнению Онищенко, эту проблему надо решать, но в России существует слишком большое лобби на этом рынке, в том числе в правительстве.
«Запрещать эти формы курения и вещества для него надо. Другое дело, что это сложно. Вот в минувшую осеннюю сессию парламента в России приняли закон, приравнявший к сигаретам эти смеси для курения. И ведь детей подсаживали на это под благовидным предлогом, что это уменьшает зависимость, переводит ее в плавное русло. Одна из башен "Москва-сити" полностью построена на деньги от проданных в России сигарет. А это сколько жизней человеческих! Так что решать эту проблему сложно, потому что есть заинтересанты, которые рискуют потерять кровавые деньги», - заключил Онищенко.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что один сеанс курения кальяна равнозначен выкуриванию полутора пачек сигарет и может стать причиной возникновения рака легких из-за вдыхания мелкодисперсных частиц дыма.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+19 138 / сут.
Умерли
71 651+575 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+26 775 / сут.
- ФСИН: Навальный часто нарушал условия испытательного срока до госпитализации
- СМИ: США похитили в Ливии российский ЗРПК «Панцирь-С1»
- Задержанный за потасовку с силовиками на незаконной акции чеченец признал вину
- Актер Василий Лановой переведен в реанимацию
- Вакцинацию от коронавируса в Чехии могут приостановить из-за дефицита вакцины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru