«Кровавые деньги». Онищенко поддержал интернет-запрет кальянов

«Давно надо было запретить, и не надо было разрешать! Все это было придумано в ответ на ужесточение законов в стране – нужно было изобрести то, что продолжает травить людей, но не называется сигаретами. В это были брошены огромные деньги. И даже многие депутаты склонялись к поддержке этих вещей. Естественно, небескорыстно», - говорит Онищенко.

Он добавил, что изначально эти вещества вроде жидкостей для электронных сигарет или кальянов не были табачной продукцией и потому не требовали разрешений. Затем в России их приравняли к сигаретам.

«Кальяны те же – это рассадник болезней. Во-первых, через них можно курить наркотики, и трудно проверить, кто там что курит. Во-вторых, если через кальян покурит больной туберкулезом, то человек, который через него же будет курить потом, получит туберкулез на всю жизнь», - пояснил он.