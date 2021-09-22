Украл, выпил, не сел? У Верховного суда попросили уточнений по «бедности»

В России каждый год снижается количество мелких преступлений, поэтому не стоит опасаться роста преступности из-за либерализации законодательства, заявил заслуженный адвокат, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов Telegram-каналу «Радиоточка НСН».



Верховный суд РФ ранее вынес прецедентное решение не сажать в колонию человека, пошедшего на нетяжкое преступление из-за бедности.

«Мы же живем в правовом государстве. Необходимо дать определение того, что является бедностью и что такое "преступление по бедности". Он украл бутылку водки или курицу из магазина, или что? По бедности – понятие широкое, чревато крайностями. То ли начнут применять повсеместно и всех освобождать, то ли, наоборот, сузят до такой степени, что двух человек освободят и это будет такой холостой выстрел. Эта новелла интересная как информационный повод, но ее надо дорабатывать, давать конкретную форму, только после этого она может иметь последствия», - объяснил Трунов.

По мнению адвоката, России необходимо смягчать Уголовный кодекс, поскольку он неэффективен и нередко предполагает слишком суровые наказания.