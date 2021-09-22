Украл, выпил, не сел? У Верховного суда попросили уточнений по «бедности»
Адвокат Игорь Трунов уверен, что смягчить наказание за нетяжкие преступления можно, но критерий «преступлений по бедности» при этом следует объяснить.
В России каждый год снижается количество мелких преступлений, поэтому не стоит опасаться роста преступности из-за либерализации законодательства, заявил заслуженный адвокат, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Верховный суд РФ ранее вынес прецедентное решение не сажать в колонию человека, пошедшего на нетяжкое преступление из-за бедности.
«Мы же живем в правовом государстве. Необходимо дать определение того, что является бедностью и что такое "преступление по бедности". Он украл бутылку водки или курицу из магазина, или что? По бедности – понятие широкое, чревато крайностями. То ли начнут применять повсеместно и всех освобождать, то ли, наоборот, сузят до такой степени, что двух человек освободят и это будет такой холостой выстрел. Эта новелла интересная как информационный повод, но ее надо дорабатывать, давать конкретную форму, только после этого она может иметь последствия», - объяснил Трунов.
По мнению адвоката, России необходимо смягчать Уголовный кодекс, поскольку он неэффективен и нередко предполагает слишком суровые наказания.
«Направление должно быть более серьезным, нам нужна либерализация уголовного законодательства. Сегодня Уголовный кодекс абсолютно драконовский, он более жесткий, чем во времена Сталина. У нас в подвешенном состоянии высшая мера наказания в виде лишения жизни и пожизненного лишения свободы, законодатель никак не может имплементировать это решение Конституционного суда в Уголовный кодекс. Конечно, если бы Верховный суд вышел с инициативой либерализации, это было бы серьезно. А вот отдельно взятые мутноватые определения "по бедности" или по "богатости" не очень эффективны», - подчеркнул юрист.
По словам Трунова, в России идет тенденция сокращения числа мелких преступлений.
«Повсеместное видеонаблюдение, перепроизводство товаров, уход денег в виртуальное пространство - всё это повлияло на преступность и на тюремное население, которое сейчас составляет 460 тысяч. Никогда так низко оно не было, еще недавно было 1,5 миллиона содержавшихся в тюрьмах и колониях. За год сократилось количество преступлений на 300 тысяч, эта тенденция сохраняется последние пять лет. Вероятность того, что из тюрем выйдут мелкие воришки и преступность нас захлестнет, равна нулю. Мелкие преступления совершают социально необустроенные лица, которые по пьянке дела что-то там стащили, не то взяли. Здесь разговор должен идти в аспекте социальной политики: обучение, трудоустройство, миграционная политика и так далее», - заключил адвокат.
Ранее зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров заявил, что в Уголовный кодекс России следует внести дополнения, предусматривающие ответственность за призывы к отказу от вакцинации от коронавируса.
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