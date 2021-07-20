В Общественной палате предложили ввести уголовную ответственность за призывы к отказу от вакцинации

В Уголовный кодекс России следует внести дополнения, предусматривающие ответственность за призывы к отказу от вакцинации от коронавируса, считает первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

Соответствующее письмо Петров отправил на имя главы Минюста Константина Чуйченко, отмечает RT.

Представитель Общественной палаты признался, что его «вдвойне обескураживают» заявления медиков, распространяющих «мифы и домыслы о вреде вакцин».

Он предложил министру оценить идею внесения дополнений в УК РФ, предполагающих ввести ответственность за призывы к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, а также ответственность для медиков, «распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании».

Ранее основатель ОМС в России, профессор, заслуженный экономист РФ Владимир Гришин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не поддержал идею о выплате пенсионерам пособий за вакцинацию от COVID-19, высказав мнение, что не всем из них она полезна.

