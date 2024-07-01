«До десяти тысяч»: Юрист о штрафе за оскорбление в общедомовом чате
С каждым годом число людей, привлекаемых к ответственности за оскорбление в публичных чатах, увеличивается, сообщил НСН юрист Иван Соловьев.
Нецензурные высказывания в общедомовых чатах в судебной российской практике приравнены к публичному оскорблению, поэтому при ссорах с соседями важно сдерживать свои эмоции, рассказал в интервью НСН заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.
Первый кассационный суд общей юрисдикции в ходе рассмотрения дела граждан из Нижегородской области постановил, что оскорбления в общедомовых чатах недопустимы. Супружеская пара подала иск на соседа, который допустил нецензурное высказывание в общем чате. Суд постановил, что ответчик по факту оскорбления чести и достоинства обязан выплатить компенсацию в размере 30 и 20 тысяч рублей и опровергнуть ложные заявления. По словам Соловьева, за оскорбление в общем чате можно получить и штраф.
«Чат – это публичная переписка, поскольку там находится не один человек, а несколько. Верховный суд пояснял, что наказание за оскорбление в открытой переписке должно быть строже, чем при ссоре в частном порядке. Переводя на простой язык, если вы написали грубую формулировку или отправили в личные сообщения какое-то голосовое с матерным ругательством, то ваша ответственность и штраф будет меньше, чем в случае со схожей формулировкой, но в групповом чате. Что бы ни случилось, надо держать себя в руках», - заявил он.
По словам собеседника НСН, те, кто столкнулся с оскорблением в публичном чате, легко смогут наказать обидчика через суд.
«Сейчас привлекать к ответственности достаточно просто, надо зафиксировать этот факт, сделать скрин экрана и заверить его у нотариуса, затем написать заявление. В этом случае обидчик заплатит сполна. Если это первое оскорбление, штраф составит от 3 до 5 тысяч, если оскорбление в интернете доступно для других пользователей – от 5 до 10 тысяч. Один раз человек заплатит, потом надоест, ведь люди у нас не миллионеры. При необходимости можно отправить оскорбительный материал на лингвистическую экспертизу, по направлению суда ее можно сделать бесплатно. Часто в домовых и родительских чатах происходят недопустимые вещи, перерастающие в рукоприкладство и тяжкие телесные повреждения. При этом год от года количество лиц, привлеченных за оскорбление, растет. Не надо терпеть оскорбления, важно жестко пресекать эту историю», - резюмировал он.
Ранее за оскорбление соседа в чате оштрафовали жителя Чебоксар. Проведённая лингвистическая экспертиза подтвердила наличие фактов унижения чести и достоинства одного из участников ссоры, выраженных в неприличной форме, передает «Радиоточка НСН».
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