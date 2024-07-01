«До десяти тысяч»: Юрист о штрафе за оскорбление в общедомовом чате

Первый кассационный суд общей юрисдикции в ходе рассмотрения дела граждан из Нижегородской области постановил, что оскорбления в общедомовых чатах недопустимы. Супружеская пара подала иск на соседа, который допустил нецензурное высказывание в общем чате. Суд постановил, что ответчик по факту оскорбления чести и достоинства обязан выплатить компенсацию в размере 30 и 20 тысяч рублей и опровергнуть ложные заявления. По словам Соловьева, за оскорбление в общем чате можно получить и штраф.

«Чат – это публичная переписка, поскольку там находится не один человек, а несколько. Верховный суд пояснял, что наказание за оскорбление в открытой переписке должно быть строже, чем при ссоре в частном порядке. Переводя на простой язык, если вы написали грубую формулировку или отправили в личные сообщения какое-то голосовое с матерным ругательством, то ваша ответственность и штраф будет меньше, чем в случае со схожей формулировкой, но в групповом чате. Что бы ни случилось, надо держать себя в руках», - заявил он.