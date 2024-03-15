В Бурятии предложили ввести ответственность за оскорбления педагогов

Учителей следует приравнять к сотрудникам полиции, и ввести за их оскорбление уголовную ответственность. Как сообщает издание «Новая Бурятия», такое предложение сделал глава бурятского министерства образования Валерий Поздняков.

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По его словам, внесение соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях поможет в борьбе с конфликтами между педагогами и учениками.

«До 18 лет за подобные факты ответственность будет возложена на родителей, после 18 лет – на самого учащегося», - отметил министр.

Поздняков добавил, что этот вопрос будет прорабатываться с юристами.

Ранее председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявила, что школьникам нельзя позволять делать всё, что им угодно, и школа должна иметь рычаги воздействия на детей.

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ФОТО: wiki.ru
ТЕГИ:БурятияУченикиОскорблениеНаказаниеУчитель

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