В Бурятии предложили ввести ответственность за оскорбления педагогов
Учителей следует приравнять к сотрудникам полиции, и ввести за их оскорбление уголовную ответственность. Как сообщает издание «Новая Бурятия», такое предложение сделал глава бурятского министерства образования Валерий Поздняков.
По его словам, внесение соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях поможет в борьбе с конфликтами между педагогами и учениками.
«До 18 лет за подобные факты ответственность будет возложена на родителей, после 18 лет – на самого учащегося», - отметил министр.
Поздняков добавил, что этот вопрос будет прорабатываться с юристами.
Ранее председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявила, что школьникам нельзя позволять делать всё, что им угодно, и школа должна иметь рычаги воздействия на детей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru