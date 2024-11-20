Опрос: Каждый второй россиянин не согласен на переработки даже за доплату

Каждый второй россиянин не согласен на переработки даже за доплату, следует из опроса Superjob.

Аналитики подсчитали, что 48% россиян предпочитают традиционную продолжительность рабочей недели. Чаще не готовы к переработкам женщины, чем мужчины (59% против 38%).

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Отмечается, что только 4% готовы работать более 80 часов в неделю.

Порядка 29% россиян перерабатывают каждый или почти каждый день, сообщает РБК со ссылкой на опрос HeadHunter. Еще 23% респондентов рассказали, что перерабатывают два-три раза в неделю. 12% отметили, что сталкиваются с переработками не реже раза в неделю, 17% сообщили, что делают это пару раз в месяц, 23% заверили, что не перерабатывают никогда.

Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что больше половины опрошенных россиян (55%) считают трудоголизм нормой.

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ФОТО: РИА Новости
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