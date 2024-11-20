Опрос: Каждый второй россиянин не согласен на переработки даже за доплату

Каждый второй россиянин не согласен на переработки даже за доплату, следует из опроса Superjob.

Аналитики подсчитали, что 48% россиян предпочитают традиционную продолжительность рабочей недели. Чаще не готовы к переработкам женщины, чем мужчины (59% против 38%).