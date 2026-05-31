Лариса Долина анонсировала выход клипа на песню «Момент истины» о пережитых испытаниях
Народная артистка России, певица Лариса Долина анонсировала выход клипа на песню «Момент истины», которая посвящена преодоленным трудностям знаменитости в последние время. Об этом звезда сообщила ТАСС.
По словам артистки, она представит клип публике уже в ближайшие дни. Сама песня появилась в Сети 8 мая.
Знаменитость призналась, что не могла обойти стороной историю с трудностями, потому что она очень важна для нее. Долина рассказала, что композиция «Момент истины» родилась благодаря поддержке ее коллег и поклонников.
«И эта песня посвящена именно их поддержке, которая меня буквально спасла после всех испытаний», - уточнила певица.
Ранее Лариса Долина в интервью спецкору НСН заметила, что хейт появляется тогда, когда человек становится востребованным и знаменитым, и лучше вообще не реагировать на оценки злопыхателей.
