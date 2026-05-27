«Труба есть, толку нет!»: Деревня Куюки 12 дней живет без воды
Деревню Куюки в Татарстане полгода не могут подключить к новой трубе, построенной после просьбы НСН, а пенсионеры из Смоленской области три года ждут ремонта единственной дороги.
Социальный проект Национальной Службы Новостей «Кривая линия» продолжает получать жалобы от жителей небольших деревень, про которых попросту забыли местные власти.
Так, пенсионеры из деревни Гостевое в Смоленской области бьют в колокола из-за ужасного состояния единственной улицы.
Ну а в деревне Куюки в Татарстане сложилась парадоксальная ситуация. Люди сидят 12 дней без воды из-за того, что их уже полгода не могут подключить к новому трубопроводу.
***
Весной прошлого года мы рассказывали о проблемах с водой в деревне Куюки в Пестречинском районе Татарстана. После вмешательства «Кривой линии» к решению вопроса подключились Минстрой России и власти республики, нашедшие деньги на строительство водоотвода до деревни от Казани. Чиновники не обманули. Это обещание было выполнено, новую трубу построили, однако подключить к ней Куюки до сих пор не могут. В итоге люди в мае остались без воды.
«На сегодняшний день 12 суток воды нет. Эта проблема затронула часть деревни. До тех, кто живет близко к старой водонапорной башне, вода доходит, а до нас нет. Все началось в середине мая. Установилась жаркая погода, водопотребление пошло больше и просто физически нет такого количества воды, которое нам необходимо. Новая труба есть. Ее строительство закончили в 2025 году, в декабре, перед Новым годом. Эта труба сейчас в земле закопана, но нас к ней не подключают», - рассказал НСН один из местных жителей.
По его словам, дело в недопонимании «Водоканала» Казани, проложившего новую трубу, с властями Пестречинского района.
Мы попросили главу Татарстана разобраться, почему труба есть, а воды у людей нет.
***
Другой сигнал SOS пришел к нам от пенсионерки из деревни Гостевое Гагаринского района Смоленской области. Местные жители три года не могут дождаться обещанного ремонта единственной дороги.
«У нас в деревне дорога вообще никакая, просто дорога на земле, ни насыпи никакой, ничего. Как дожди, весна, осень, у нас здесь ни пройти ни проехать, сплошная грязь и лужи. Мы писали обращение еще года три назад. Нам обещали, что как по весне подсохнет - приедем и посмотрим, но так никто не приезжал, ничего не смотрели. Главы администрации у нас меняются один за другим, так что никому ничего не надо. Мы живем за речкой, три года назад нас услышали и сделали хороший железобетонный мост, иначе мы не могли переходить реку в разливы, были просто изолированы от всего. Мост сделали, а про дорогу забыли, но мы же тоже люди, хоть деревня и маленькая. В остальных деревнях всё есть - и дороги, и насыпи, а мы тут как бомжи, честное слово! К нам же и внуки приезжают на каникулы, им на велосипедах покататься хочется, да и нам самим как ходить? Мы пенсионеры, суставы болят, а если поскользнешься, не дай Бог, все сломаешь. Ну как без дороги?» - пожаловалась НСН жительница Гостевого Галина Петровна.
Мы попросили губернатора Смоленской области помочь жителям забытой деревни.
***
Для того чтобы отправить жалобу в «Кривую линию», следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте NSN.FM и подробно рассказать о своей проблеме.
Ваше обращение тщательно изучат журналисты информационного агентства. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте НСН и в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
О вашей проблеме узнают более трех миллионов человек. «Кривую линию НСН» слушают более чем в ста городах России. Мы вам поможем!
