Весной прошлого года мы рассказывали о проблемах с водой в деревне Куюки в Пестречинском районе Татарстана. После вмешательства «Кривой линии» к решению вопроса подключились Минстрой России и власти республики, нашедшие деньги на строительство водоотвода до деревни от Казани. Чиновники не обманули. Это обещание было выполнено, новую трубу построили, однако подключить к ней Куюки до сих пор не могут. В итоге люди в мае остались без воды.

«На сегодняшний день 12 суток воды нет. Эта проблема затронула часть деревни. До тех, кто живет близко к старой водонапорной башне, вода доходит, а до нас нет. Все началось в середине мая. Установилась жаркая погода, водопотребление пошло больше и просто физически нет такого количества воды, которое нам необходимо. Новая труба есть. Ее строительство закончили в 2025 году, в декабре, перед Новым годом. Эта труба сейчас в земле закопана, но нас к ней не подключают», - рассказал НСН один из местных жителей.

По его словам, дело в недопонимании «Водоканала» Казани, проложившего новую трубу, с властями Пестречинского района.

Мы попросили главу Татарстана разобраться, почему труба есть, а воды у людей нет.

Другой сигнал SOS пришел к нам от пенсионерки из деревни Гостевое Гагаринского района Смоленской области. Местные жители три года не могут дождаться обещанного ремонта единственной дороги.

«У нас в деревне дорога вообще никакая, просто дорога на земле, ни насыпи никакой, ничего. Как дожди, весна, осень, у нас здесь ни пройти ни проехать, сплошная грязь и лужи. Мы писали обращение еще года три назад. Нам обещали, что как по весне подсохнет - приедем и посмотрим, но так никто не приезжал, ничего не смотрели. Главы администрации у нас меняются один за другим, так что никому ничего не надо. Мы живем за речкой, три года назад нас услышали и сделали хороший железобетонный мост, иначе мы не могли переходить реку в разливы, были просто изолированы от всего. Мост сделали, а про дорогу забыли, но мы же тоже люди, хоть деревня и маленькая. В остальных деревнях всё есть - и дороги, и насыпи, а мы тут как бомжи, честное слово! К нам же и внуки приезжают на каникулы, им на велосипедах покататься хочется, да и нам самим как ходить? Мы пенсионеры, суставы болят, а если поскользнешься, не дай Бог, все сломаешь. Ну как без дороги?» - пожаловалась НСН жительница Гостевого Галина Петровна.

Мы попросили губернатора Смоленской области помочь жителям забытой деревни.