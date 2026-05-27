Российские космонавты вышли в открытый космос впервые в 2026 году
Находящиеся на Международной космической станции (МКС) российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев впервые в текущем году вышли в открытый космос. Об этом с сообщает госкорпорация «Роскосмос».
Уточняется, что Кудь-Сверчкова текущий выход в открытый космос станет вторым за карьеру, а для бортинженера Микаева - первым. Во время внекорабельной деятельности (ВКД) находящийся на борту МКС космонавт Андрей Федяев будет дежурить за пультом роборуки ERA.
Сообщается, что космонавтам предстоит установить уникальный российский радиотелескоп «Солнце‑Терагерц», забрать с модуля «Поиск» третий контейнер эксперимента «Биориск» и демонтировать кассету из аппаратуры эксперимента «Экран-М» на модуле «Наука».
Ранее «Роскосмос» открыл приём заявлений в отряд космонавтов через портал «Госуслуги», заочный отбор продлится до 30 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В ФСБ заявили о сохраняющейся угрозе вторжения со стороны Украины
- Бухгалтер Газманова в суде раскрыла размеры гонораров артиста
- Чистая уголовка: «Дождевые сборы» в ресторанах приравняли к мошенничеству
- «А люди-то нужны!»: К чему приведет разочарование компаний в ИИ
- Россиян призвали не бояться лазерной коррекции зрения
- Сколько стоит? Спрос россиян на туры в Грецию вырос на 57%
- Маврикий, Бали и Сейшелы: Во сколько обойдется отпуск на Индийском океане
- Меркель рассказала, сколько еще продлится конфликт на Украине
- Пашинян: Армения не боится повышения цен на газ и нефть
- Российские космонавты вышли в открытый космос впервые в 2026 году