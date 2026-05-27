Российские космонавты вышли в открытый космос впервые в 2026 году

Уточняется, что Кудь-Сверчкова текущий выход в открытый космос станет вторым за карьеру, а для бортинженера Микаева - первым. Во время внекорабельной деятельности (ВКД) находящийся на борту МКС космонавт Андрей Федяев будет дежурить за пультом роборуки ERA.

Сообщается, что космонавтам предстоит установить уникальный российский радиотелескоп «Солнце‑Терагерц», забрать с модуля «Поиск» третий контейнер эксперимента «Биориск» и демонтировать кассету из аппаратуры эксперимента «Экран-М» на модуле «Наука».

Ранее «Роскосмос» открыл приём заявлений в отряд космонавтов через портал «Госуслуги», заочный отбор продлится до 30 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».