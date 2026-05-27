Песков: Евросоюз лишь имитирует желание переговоров с Россией по Украине
Песков: Евросоюз лишь имитирует желание переговоров с Россией по урегулированию на Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, все обсуждения европейцев о переговорах - «это такая квазисхоластика».
«А действия направлены только на то, чтобы дальше давить, чтобы Украина воевала и ни с кем не договаривалась. Вот реальность», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков указал, что европейцы не могут стать посредниками в переговорах Москвы и Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
