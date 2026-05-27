Пашинян: Армения не боится повышения цен на газ и нефть

Армения не боится роста цен на газ и нефть. Как сообщает Ura.ru, об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Ловушка для Пашиняна: Где Армения найдет замену российскому газу по скидке

На встрече с избирателями он отметил, что у страны есть ответ на возможное повышение цен - она сможет обеспечивать собственное благополучие.

«У нас будет намного больше денег, настолько, чтобы нам это не казалось дорогим», - подчеркнул политик, напомнив, что ВПК Армении уже продаёт вооружение развитыми странам.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Пашинян взял курс на разрыв с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:НефтьГазАрменияНикол Пашинян

Горячие новости

Все новости

партнеры