«Оно засасывает!»: Деревня Кулушево жалуется на бездорожье, а нижегородцы – на тьму

***

Деревня Кулушево находится примерно в 30 километрах от Набережных Челнов, родины легендарных «КамАЗов». При этом дороги там непроходимы ни для людей, ни для машин, которые буквально «засасывает» в месиво из глины.

«Участки в деревне размежевали и продали в 2010 году. Нам изначально сказали, что через пару лет собираются центральную улицу Лермонтова отсыпать, она будет самая широкая и главная, а потом постепенно с годами будут отсыпать уже и остальные улицы хотя бы щебнем, чтобы можно проехать. Прошло уже 16 лет, никакой дороги нет, это вообще целина, там глина, даже пешком пройти невозможно, не то что на машине. Там ни полный привод не помогает, ничего. Когда иногда большегрузы заезжают, их по два трактора вытаскивают. Если дождливое лето, осень или весна, мы вообще попасть не можем на свои участки. Если что случится, "скорая", пожарные и другие экстренные службы доехать не смогут. Там не просто грязь и земля, у нас там глины очень много. Сапоги надо брать обязательно выше колена, потому что калоши бесполезны, оно засасывает напрочь», - рассказала НСН одна из местных жительниц.

Мы попросили власти Татарстана помочь жителям Кулушево.

***

Другой сигнал SOS пришел к нам от жителей нижегородского района Новинки, которые уже три года живут в потемках. Местные власти постоянно откладывают решение проблемы с уличным освещением, а люди боятся выходить вечером на улицу.

«Это новый район Нижнего Новгорода, присоединенный к городу. Здесь 25 многоквартирных домов, около 2000 квартир и школа с детсадом. У нас тут, можно сказать, мини-микрорайон. После того, как жилой комплекс достроили, освещению полностью отключили. В самой школе освещение по периметру горит, а у жилых домов нет. С 2023 года мы обращались во все инстанции, однако прошло уже три года, а они только переносят сроки решения проблемы. Пишем в марте – обещают, что в августе освещение будет восстановлено, в августе идет перенос на декабрь, и так далее. В соседнем районе города свет есть, а у нас тьма», - возмутился в беседе с НСН один из местных жителей.

Мы попросили губернатора Нижегородской области Глеба Никитина разобраться в ситуации.