«По поводу пятикратного роста спроса на Маврикий — к сожалению, я не могу подтвердить эту цифру. У нас объемы продаж по этому направлению сохранились на уровне прошлого года, без резких скачков. Да, сейчас действительно появились очень приятные цены на перелет через Ближний Восток, но Маврикий — это не то направление, где туристы сильно реагируют на стоимость перелета. Если говорить про объемы по направлениям Индийского океана, то рейтинг у нас выглядит так: Мальдивы — безусловный лидер, около 55% всех продаж, Сейшелы — 15%, Индонезия — 10%, Шри-Ланка - 7%, Малайзия — 6%, Маврикий — 5%, Танзания — 2%. Маврикий, Сейшелы и Индонезия (прежде всего Бали) похожи средним чеком. Сейчас стоимость туров в отели 5* начинается примерно от 125–145 тыс. рублей на человека», - рассказал он.

Также Арзуманов раскрыл цены на Мальдивы, которые традиционно считаются самым люксовым направлением.

«Мальдивы традиционно остаются одним из самых дорогих массовых островных направлений. Стоимость туров в отели 5* летом начинается примерно от 150–180 тыс. рублей на человека. Это средняя стоимость на человека при двухместном размещении в середине июня на 10 дней/9 ночей. При этом по ряду отелей сейчас заметны достаточно хорошие спецпредложения, поэтому часть туров выглядит даже более привлекательной по цене, чем годом ранее», - добавил собеседник НСН.

Зарубежные туры в 2026 году могли бы сильно подорожать из-за мирового кризиса на рынке нефти, но крепкий рубль помогает россиянам в этом смысле, заявил генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.

