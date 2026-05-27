Маврикий, Бали и Сейшелы: Во сколько обойдется отпуск на Индийском океане
Воскан Арзуманов заявил НСН, что Маврикий, Сейшелы и Индонезия похожи средним чеком, но уступают по спросу более дорогим Мальдивам.
Слетать летом на Маврикий, Бали и Сейшелы можно за 125 тысяч рублей на человека, заявил НСН коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов.
Маврикий нельзя назвать массовым и простым направлением: прямых рейсов из России нет, перелет занимает много времени, а туры стоят дороже привычных пляжных стран. Но именно этот остров в 2026 году оказался среди самых популярных экзотических направлений у туроператоров АТОР. Туроператоры фиксируют заметный рост продаж туров, у некоторых из них спрос увеличился примерно в пять раз. Арзуманов подчеркнул, что Маврикий – это не самое популярное направление на Индийском океане.
«По поводу пятикратного роста спроса на Маврикий — к сожалению, я не могу подтвердить эту цифру. У нас объемы продаж по этому направлению сохранились на уровне прошлого года, без резких скачков. Да, сейчас действительно появились очень приятные цены на перелет через Ближний Восток, но Маврикий — это не то направление, где туристы сильно реагируют на стоимость перелета. Если говорить про объемы по направлениям Индийского океана, то рейтинг у нас выглядит так: Мальдивы — безусловный лидер, около 55% всех продаж, Сейшелы — 15%, Индонезия — 10%, Шри-Ланка - 7%, Малайзия — 6%, Маврикий — 5%, Танзания — 2%. Маврикий, Сейшелы и Индонезия (прежде всего Бали) похожи средним чеком. Сейчас стоимость туров в отели 5* начинается примерно от 125–145 тыс. рублей на человека», - рассказал он.
Также Арзуманов раскрыл цены на Мальдивы, которые традиционно считаются самым люксовым направлением.
«Мальдивы традиционно остаются одним из самых дорогих массовых островных направлений. Стоимость туров в отели 5* летом начинается примерно от 150–180 тыс. рублей на человека. Это средняя стоимость на человека при двухместном размещении в середине июня на 10 дней/9 ночей. При этом по ряду отелей сейчас заметны достаточно хорошие спецпредложения, поэтому часть туров выглядит даже более привлекательной по цене, чем годом ранее», - добавил собеседник НСН.
Зарубежные туры в 2026 году могли бы сильно подорожать из-за мирового кризиса на рынке нефти, но крепкий рубль помогает россиянам в этом смысле, заявил генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.
