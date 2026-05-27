Меркель рассказала, сколько еще продлится конфликт на Украине

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду, что конфликт на Украине завершится в течение 10 лет. Об этом сообщает РБК.

Выступая на Европейском форуме, она также отметила, что к тому моменту Украина должна стать независимым государством.

«Надеюсь... через 10 лет конфликт закончится. И таким образом, чтобы Украина стала независимой, свободной, суверенной страной», - сказала политик.

Ранее Меркель заявила, что лидерам европейских стран не следует недооценивать президента РФ Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
