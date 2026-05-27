Россиян призвали не бояться лазерной коррекции зрения

По его словам, утверждения о том, что после операции зрение со временем снова ухудшится или глаза станут более «слабыми», не соответствуют действительности, так как результат коррекции, выполненный после стабилизации близорукости или других нарушений рефракции, «сохраняется на долгие годы».

Также профессор заявил, что не следует верить тем, кто говорит о запрете после операции заниматься спортом, летать на самолете или работать за компьютером - определённые рекомендации врача нужно соблюдать лишь в первые недели, то есть во время восстановительного периода, а затем человек возвращается к обычному образу жизни без ограничений.

Кроме того, Куренков развеял миф о болезненности процедуры, так как операция проводится под местной капельной анестезией.

«Лазерная коррекция подходит не всем, поэтому перед операцией проводится комплексное обследование... чтобы подобрать оптимальный метод лечения и исключить противопоказания», — заключил эксперт.

Ранее ассистент кафедры офтальмологии им. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава РФ Ангелина Казанцева заявила, что гимнастика для глаз не может исправить основные причины ухудшения зрения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

