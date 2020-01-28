Три пункта пропуска на границе с Китаем закрыты до 7 февраля

28 января 202013:16

Три смешанных пункта пропуска в Хабаровском крае и Еврейской автономной области не будут работать до 7 февраля. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, опубликовав в «Инстаграме» соответствующий документ местного филиала Росгранстроя.

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В нём перечислены пункты пропуска «Лобэй» (сопредельный – «Амурзет»), «Тунцзян» (сопредельный – «Нижнеленинское»), а также «Жаохэ» (сопредельный «Покровка»), который был закрыт раньше в связи с праздником весны в КНР.

Китайцы также уведомили российских коллег, что вспышек коронавируса в пунктах пропуска с китайской стороны не было.

Ранее сообщалось, что из-за распространения коронавируса нового типа прекращен прием заявок на въезд в Россию туристических групп из Китая.

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