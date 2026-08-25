Усиление контроля за подпольными клубами смешанных единоборств (ММА) может быть актуально только для Москвы, где этим занимаются мигранты, а в остальных регионах такой проблемы нет, рассказал НСН российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко.

В Законодательное собрание Новосибирской области внесут инициативу о лицензировании работы MMA-клубов. Это позволит контролировать деятельность подпольных и закрытых заведений, сообщил депутат заксобрания Константин Терещенко. Его слова приводит ТАСС. Шлеменко удивился такому предложению.