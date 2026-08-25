Контроль за мигрантами? Шлеменко удивился лицензированию ММА-клубов
Спортивные заведения и так подотчетны, и о них все знают в региональных федерациях, заявил НСН Александр Шлеменко.
Усиление контроля за подпольными клубами смешанных единоборств (ММА) может быть актуально только для Москвы, где этим занимаются мигранты, а в остальных регионах такой проблемы нет, рассказал НСН российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко.
В Законодательное собрание Новосибирской области внесут инициативу о лицензировании работы MMA-клубов. Это позволит контролировать деятельность подпольных и закрытых заведений, сообщил депутат заксобрания Константин Терещенко. Его слова приводит ТАСС. Шлеменко удивился такому предложению.
«Я бы не сказал, что есть какая-то проблема. Сейчас по регионам все тренеры проходят подготовку, получают лицензии. Неоднозначное положение может быть в Москве из-за количества народу и мигрантов — слышал, что существуют подпольные клубы среди приезжих из Средней Азии, но это такая же преступная деятельность, как и нелегальные казино. А в остальном механизмов контроля у нас достаточно: сперва нужно получить всевозможные разрешения, в том числе от пожарных, предоставить диплом об окончании какого-нибудь заведения, на основании которого ты будешь работать с людьми. Главный контроль идет через региональные федерации ММА. Президенты на 100% знают все клубы», — поделился он.
Ранее Шлеменко объяснил НСН, что даст российским юниорам допуск на соревнования по ММА.
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