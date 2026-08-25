Отменили по звонку? Что будет с концертом Канье Уэста
Промоутерское агентство настаивает на том, что выступление состоится, а журналисты утверждают, что оно уже отменено.
«Газпром Арена» 27 августа отказалась от проведения концерта американского рэпера Канье Уэста. Площадка выпустила официальное заявление о том, что она не участвовала в организации концерта рэпера и не подписывала никаких договоров об аренде стадиона на даты 10-11 октября.
НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ
«Газпром Арена» 17 августа сама анонсировала два выступления Уэста 10 и 11 октября и разместила ссылку на продажу билетов на своем сайте и в социальных сетях. Приглашением артиста занималась промоутерская компания Say Agency.
Ее гендиректор Анна Субчева была ошеломлена информацией. Она указала в Telegram, что узнала новости об отказе «Газпром Арены» от обязательств в последний момент. Девушка также подчеркнула, что администрация площадки не уведомляла компанию-организатора о каких-либо изменениях. Договор на проведение мероприятия был согласован, и его должны были подписать до 27 августа. Субчева заверила, что концерт состоится в любом случае, а вероятности отмены нет. Об этом она рассказала «Фонтанке».
Генеральный директор концертного агентства TCI и генеральный продюсер театра «Одеон» Эдуард Ратников обвинил обе стороны в некомпетентности в переговорах.
«Если “Газпром-арена” дорожит репутацией своего официального ресурса, сайта и страниц в медийном пространстве, то так безответственно она не может себя вести. Я допускаю, что между организатором и «Газпром-ареной» были достигнуты принципиальные договоренности. Причина проблем сегодня простая — организатор поставил всех в очень сложное положение. Это случилось потому, что не было никакого формального договора с площадкой. Если им удастся выйти из этого пике, то отмыться получится, а если нет — то нет», — сообщил он НСН.
КТО ОТМЕНИЛ?
Представители «Газпром Арены» выражали беспокойство из-за политических спекуляций вокруг мероприятия и не получили от организаторов документы, подтверждающие факт согласования концерта с соответствующими городскими структурами. Пока их нет, выступление остается под вопросом. Об этом сообщает «Фонтанка».
Издание добавляет, что вопрос о приезде Канье Уэста поднимали другие промоутеры ещё в феврале 2026, однако они якобы получили отказ от городской администрации. В этот раз объявление о концерте было сделано раньше времени, уточняют журналисты. Двое источников «Фонтанки» также сообщили, что концерт был отменен после звонка из Москвы. Telegram-блогер Иван Карпов, в свою очередь, заявил, что решение было принято лично председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером после совещания с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
В свою очередь, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин связал ситуацию с гневными обращениями граждан к правительству и Министерству культуры.
«Надо присмотреться к этим людям, что сегодня продвигают западные ценности и чужую повестку в нашей стране. Это плевок в лицо нашему обществу: зачем нам человек, который прививает молодежи любовь к Гитлеру? Поэтому решение об отмене — это реакция на запрос общества, а потом уже он дошел до соответствующих инстанций. Слава Богу, нас услышали — это победа!», — рассказал он НСН.
О своей роли сообщила и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина: в своем Telegram-канале она опубликовала новость о срыве выступления с подписью «Служу России».
А ЧТО С БИЛЕТАМИ?
Согласно подсчетам компании Say Agency, на шоу было продано более 100 тысяч билетов. Договор оферты предусматривал возврат строго до 23:59 23 августа 2026 года. В одном из пунктов также было прописано, что организатор имеет право заменить исполнителя в любой момент.
Впрочем, без Канье Уэста промоутеры потеряют более 2,5 миллиардов рублей. Такую сумму рассчитал Mash. Она не включает в себя гонорар артиста. По данным «Фонтанки», он превысил 1,5 миллиарда рублей, а рэпер уже его получил. Более того, организаторам придется рассчитаться с покупателями, добавил Эдуард Ратников.
«Потребитель защищен законом Российской Федерации о правах потребителей, организатор обязан выплатить им все деньги назад. Если организатор найдет другую площадку, то сначала им надо вернуть все деньги за билеты, которые были куплены, и потом анонсировать концерт на другой площадке и уже запускать их в продажу», — отметил он в беседе с НСН.
А МОЖЕТ, СОСТОИТСЯ?
Представители Уэста пока никак не комментировали ситуацию. Концерт на «Газпром арене» 10 и 11 октября остается на официальном сайте тура исполнителя. Однако при выборе даты для покупки билета пользователь переходит на русскоязычный сайт продажи, который не работает со вчерашнего вечера. Об этом сообщает ТАСС.
Другие площадки уже выразили готовность организовать выступление. Генеральный директор московских «Лужников» Павел Поселенков подтвердил, что стадион готов заменить «Газпром арену», если она откажется от артиста. Об этом сообщает Mash.
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