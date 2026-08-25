НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ



«Газпром Арена» 17 августа сама анонсировала два выступления Уэста 10 и 11 октября и разместила ссылку на продажу билетов на своем сайте и в социальных сетях. Приглашением артиста занималась промоутерская компания Say Agency.



Ее гендиректор Анна Субчева была ошеломлена информацией. Она указала в Telegram, что узнала новости об отказе «Газпром Арены» от обязательств в последний момент. Девушка также подчеркнула, что администрация площадки не уведомляла компанию-организатора о каких-либо изменениях. Договор на проведение мероприятия был согласован, и его должны были подписать до 27 августа. Субчева заверила, что концерт состоится в любом случае, а вероятности отмены нет. Об этом она рассказала «Фонтанке».



Генеральный директор концертного агентства TCI и генеральный продюсер театра «Одеон» Эдуард Ратников обвинил обе стороны в некомпетентности в переговорах.



«Если “Газпром-арена” дорожит репутацией своего официального ресурса, сайта и страниц в медийном пространстве, то так безответственно она не может себя вести. Я допускаю, что между организатором и «Газпром-ареной» были достигнуты принципиальные договоренности. Причина проблем сегодня простая — организатор поставил всех в очень сложное положение. Это случилось потому, что не было никакого формального договора с площадкой. Если им удастся выйти из этого пике, то отмыться получится, а если нет — то нет», — сообщил он НСН.

