На Филиппинах зарегистрировали российские препараты против онкологии

Российские препараты для лечения онкологических заболеваний зарегистрировали на Филиппинах. Об заявил в беседе с ТАСС торговый представитель РФ в республике Артем Цинамдзгвришвили.

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Собеседник агентства рассказал о росте взаимодействия сторон в сфере медицины и фармацевтики.

«На Филиппинах зарегистрирован ряд российских лекарственных препаратов, включая современные средства для лечения онкологических заболеваний и иммуномодуляторы», - подчеркнул Цинамдзгвришвили.

Между тем в России Минздрав зарегистрировал новый препарат «Арейма» для лечения тройного негативного рака молочной железы, который чаще встречается у женщин моложе 50 лет, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ЗдравоохранениеРоссияФилиппины

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