На Филиппинах зарегистрировали российские препараты против онкологии
Российские препараты для лечения онкологических заболеваний зарегистрировали на Филиппинах. Об заявил в беседе с ТАСС торговый представитель РФ в республике Артем Цинамдзгвришвили.
Собеседник агентства рассказал о росте взаимодействия сторон в сфере медицины и фармацевтики.
«На Филиппинах зарегистрирован ряд российских лекарственных препаратов, включая современные средства для лечения онкологических заболеваний и иммуномодуляторы», - подчеркнул Цинамдзгвришвили.
Между тем в России Минздрав зарегистрировал новый препарат «Арейма» для лечения тройного негативного рака молочной железы, который чаще встречается у женщин моложе 50 лет, сообщает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Глава «Роскосмоса» допустил сотрудничество России и США на околоземной орбите
- От локальных турниров до триумфа: Как Россия закрепилась на вершине киберспорта
- 1,5 млрд за отмену: Как Канье Уэст получил деньги до концерта
- Новошахтинский НПЗ получил повреждения после атаки ВСУ
- В Армении задержали экс-президента Роберта Кочаряна
- Сговор и «облачные» цены: Почему россияне перешли на подержанную электронику
- Обломки БПЛА упали на крышу Курского государственного университета
- На Амурском газохимическом комплексе произошло возгорание
- На Филиппинах зарегистрировали российские препараты против онкологии
- В Кремле назвали сообщения о подготовке к мобилизации информационными утками